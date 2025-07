(ha/mr). Grauenhafter Unfall gestern Morgen am Hammer Steindamm Ecke Sievekingsallee im Stadtteil Hamm: dort starb eine 52-jährige Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Radfahrerin von

einem abbiegenden Lkw erfasst. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Lkw den Hammer Steindamm in Richtung Hammer Landstraße und wollte nach rechts in die Sievekingsallee einbiegen. Hierbei erfasste der 40-jährige Deutsche aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug die auf dem Radfahrstreifen in gleiche Richtung fahrende 52-Jährige.

Die Frau erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein umgehend alarmiertes Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme. Hierbei setzten die

Einsatzkräfte auch einen 3D-Scanner ein und zogen unterstützend einen Sachverständigen hinzu. Dazu wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Absperrmaßnahmen hatten große Auswirkungen auf den Verkehr. Gegen 9 Uhr meldete die Verkehrsleitzentrale einen Rückstau bis zum Horner Kreisel.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von mehreren Personen, die den schrecklichen Unfall miterleben mussten. Die weiteren Ermittlungen, welche auch die technischen Einrichtungen des Lkw umfassen, werden bei der VD 42 geführt und dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Der ADFC Hamburg reagiert bestürzt auf den Meldung. Auf seinen Social Media Kanälen schreibt der Fahrradclub: „Wir veranstalten am Samstag, dem 26. Juli um 14 Uhr in der Sievekingsallee Höhe Hammer Steindamm eine Mahnwache in Gedenken an das Opfer. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Opfers.“

Es ist bereits der siebte tödliche Radfahrunfall in Hamburg in diesem Jahr.