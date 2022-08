(ha). Nun wird auch oberirdisch wieder alles schick: Nachdem die U3-Haltestelle am Rathaus am 28. März frisch saniert und barrierefrei ausgebaut für den Fahrgastbetrieb wiedereröffnet wurde, werden nun auch oberirdisch die letzten Arbeiten abgeschlossen. Die Baufläche vor dem Versmannhaus wird zurückgebaut und das Haltestellenumfeld wieder im Originalzustand hergestellt. In diesem Zuge wird die Bushaltestelle Rathausmarkt, die vor dem Versmannhaus liegt und von den Buslinien 3, X35 und X80 sowie Nachtbussen bedient wird, wieder eingerichtet. Sie erhält sowohl einen Fahrgastunterstand als auch einen Fahrkartenautomaten. Die bislang provisorische Asphaltfläche entfällt und der Bereich wird neu gepflastert. Im Herbst werden hier zwei neue Bäumen gepflanzt.

Während der Wiederherstellung des Haltestellenumfelds ist ein barrierefreier Zugang zum Aufzug vor dem Versmannhaus nicht möglich. Daher wird der Aufzug vom 8. bis 21. August für zwei Wochen außer Betrieb genommen. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste aus Richtung Rödingsmarkt kommend haben die Möglichkeit, bis zur nächstgelegenen barrierefreien U3-Haltestelle Mönckebergstraße zu fahren und dort für eine Station in die Gegenrichtung umzusteigen. Der gegenübergelegene Aufzug an der U3-Haltestelle Rathaus ist weiterhin in Betrieb. Fahrgäste sollten vor Ort die Aushänge beachten.