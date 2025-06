(mr). Nicht nur die Anzahl an gelben Briefkästen hat sich bundesweit verringert, sondern für Kundinnen und Kunden der Deutschen Post steht eine weitere Änderung bevor: alle Briefkästchen werden demnächst nur noch montags bis sonnabends geleert. Es gibt also bald keine sonntäglichen Leerungen mehr. Doch nun hat der rote Punkt ausgedient, wie Sprecher der Deutschen Post bestätigt.

Ein Grund für die Änderung ist, dass immer weniger Bürger an Sonntagen Briefe verschicken. Als weiterer Grund wird die Modernisierung des Unternehmens im Zuge der Digitalisierung genannt – und das betriffte auch die sogenannten Briefkastenleerungsanzeiger. Das sind die weißen Schilder am Briefkasten, auf denen in schwarzer Schrift die Tage und Uhrzeiten stehen, an denen die Postkästen geleert werden. Briefkästen, die täglich (also auch an Sonn- und Feiertagen) geleert werden, sind an einem kleinen roten Punkt gekennzeichnet. Und genau diesen roten Punkt gibt es bald nicht mehr. Im Jahr 2016 gab es in ganz Deutschland etwa 11.000 Briefkästen mit rotem Punkt.

Statt des roten Punkts sollen QR-Codes angebracht werden, über die Kunden Informationen wie Leerungszeiten, Laufzeiten und Preise abrufen können.

