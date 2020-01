(ha). Sie gefährden andere Verkehrsteilnehmer und verhalten sich rücksichtslos: Rotlichtsünder. Deshalb hat die Polizei unter Führung der Verkehrsdirektion Ost im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Rotlichtüberwachung durchgeführt. Das Missachten des Rotlichts ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Hamburgs Straßen., wie Polizei mitteilt.

133 Polizeibeamte hielten in der Zeit von 6 bis 22 Uhr am 22. Januar 2020 an verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 431 Fahrzeuge an und überprüften 438 Verkehrsteilnehmer.

210 Autofahrer und zwölf Radfahrer missachteten das Rotlicht. Darüber hinaus benutzten 102 Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon.

Bei der Kontrolle eines 71-jährigen Pkw-Fahrers gab dieser an, täglich zu fahren, ohne je im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw des Mannes beschlagnahmt.

Auf der BAB 1 wurde die Geschwindigkeitsüberschreitung eines Porsches Cayenne dokumentiert. Der 37-jährige deutsche Fahrer fuhr mit dem geliehenen Pkw anstatt der erlaubten 80 Km/h mit 145 Km/h.

Ein 77-jähriger Däne legte den Beamten nach einer Rotlichtfahrt seinen dänischen Führerschein vor. Ermittlungen mit Unterstützung dänischer Behörden ergaben dann jedoch, dass der Däne Auflagen der dänischen Führerscheinbehörde nicht nachgekommen und dessen Fahrerlaubnis daraufhin entzogen worden war. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Des Weiteren kam es unter anderem zu folgenden Verstößen:

9 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

4 x Fahren unter BTM-Einfluss

14 x Verstöße gegen die Anschnallpflicht

29 x Beanstandungen (beispielsweise defekte Beleuchtung oder nicht mitgeführter Führer- oder Fahrzeugschein)

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.