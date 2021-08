(ha/mr). Der Einstieg in die E-Mobilität bedeutet eine neue Leitlinie der Verkehrspolitik und eine nachhaltige Alternative zum fossilen Zeitalter der Mobilität. Daher positionieren sich E-Bikes durch die Kombination von Individualmobilität und CO2-freiem Antrieb im klimafreundlichen Verkehr ganz oben und sind somit ein essentieller Bestandteil der globalen Verkehrswende. Mit dem African E-Bike wurde zum ersten mal ein Fahrzeug speziell für den afrikanischen Kontinent von Grund auf konzipiert. Durch enge Kooperation zwischen der deutschen Organisation Eurist und dem afrikanischen Partner Fabio (First African Bicycle Information Organization) flossen lokale Anforderungen sowie afrikanische und europäische Expertise in das Design des E-Bikes ein. Die Kombination von Solarenergie und batteriebetriebener E-Mobilität mit Fahrrädern bringt eine neue und an die Nutzer angepassteTechnologie auf die afrikanischen Straßen. Aktuell versucht ein deutsches Team mit dieser nachhaltigen Mobilität in Afrika Fuß zu fassen: Ein speziell auf afrikanische Bedürfnisse abgestimmtes E-Bike soll im Oktober dieses Jahres in Uganda auf den Markt kommen. Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel stellte heute (6. August) das “AfriCroozE” als Schirmherr in Hamburg-Hammerbrook vor.

Die Hamburger Nichtregierungsorganisation Eurist hat das E-Bike gemeinsam mit dem Fahrrad-Produzenten HNF Nicolai aus Biesenthal (Brandenburg) und der ugandischen Fahrrad-Organisation Fabio entwickelt. An dem Projekt arbeiten alle beteiligten Partner bereits mehreren Monaten – nun nimmt es Formen an. Nachdem im Frühjahr 2021 der Fahrradhersteller Hero die notwendige Produktionslinie in seinen Fabriken in Indien aufgebaut hat ist aktuell die Auslieferung an die ersten Nutzer in Afrika geplant. Zunächst wird das Unternehmen Fabio in Uganda 80 E-Bikes erhalten. Diese sind mit GPS ausgestattet, so dass vom ersten Tag an wichtige Erkenntnisse zur Nutzung gewonnen und in die Optimierung einfließen werden. Davon werden alle folgenden Projekte profitieren.

Das Motto: “Hybrid mal anders”. Denn durch Muskelkraft und eine durch Solarenergie betriebene E-Maschine wird dieses Null-Emissions-Fahrzeug angetrieben. In Hamburg wurde das für den afrikanischen Kontinent konzipierte E-Bike am 6. August 2021 vorgestellt. Katesi Najiba, Direktorin von Fabio in Uganda, hob die Eignung von „AfricroozE“ etwa als Transportmittel für Trinkwasser hervor. Jürgen Perschon, Executive Director des European Institute for Sustainable Transport ( Eurist), beschrieb die mögliche Verzahnung des Stromer-Zweirads mit ökologisch verträglichen Verkehrskonzepten.

Michael Hecken, Gründer des deutschen E-Bike-Anbieters HNF Nicolai, erläuterte bei der Pressekonferenz die Technik des von seinen Teams durchdachten E-Velos, das unter anderem Scheibenbremsen bietet. Bjarne Mädel, Schauspieler und Regisseur, legte dar, wie er „AfricroozE“ als Markenbotschafter weiteren Schwung verschaffen möchte. Als Mime glänzte Mädel 2018 in „25 km/ h“. In der Komödie bewegte er ein altes Mofa. Vor der Factory Hammerbrooklyn –direkt am Elbufer – drehte er Proberunden mit dem neuen AfricroozE“ – und locker 30 km/ h…