(mr/ha). Auf einem Betriebsgelände im Stadtteil Rothenburgsort, auf dem unter anderem der Zoll und die Berufsfachschule der Feuerwehr untergebracht sind, hieß es heute: “Und Ruhe, bitte. Wir wollen drehen.” Gedreht wurde eine Szene für “Helen Dorn” (ZDF) – mit Anna Loos (“Tatort”) in der Hauptrolle. Die Berlinerin dreht aktuell zwei neue Folgen der ZDF-Samstagskrimireihe “Helen Dorn” in Hamburg und Umgebung. Im Film mit dem Arbeitstitel “Tödliches Vermächtnis” stößt die LKA-Kommissarin auf das dunkle Geheimnis eines ermordeten Firmenchefs. Im Mittelpunkt des Krimis mit dem Arbeitstitel “Der kleine Bruder” steht ein Amoklauf an einer Stadtteilschule. Neben Tristan Seith, Nagmeh Alaei und Ernst Stötzner spielen Stipe Erceg, Oliver Sauer, Christoph Tomanek, Bettina Stucky, Peter Lohmeyer, Ursina Lardi, Sina Martens, André Szymanski, Anica Dobra und andere in den Krimis mit. Friedemann Fromm führt Regie und schrieb die Drehbücher. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Anne-Lena Dwyer, Hamburg.

Das Filmset von “Helen Dorn” am 10. August 2021

auf dem Betriebsgelände des Zolls und

der Berufsfachschule der Feuerwehr

Hamburg. Foto: FoTe Press

Seit 2013 gibt es die Krimireihe zu deren Handlung bei Wikipedia nachzulesen ist, dass Helen Dorn eine LKA-Kommissarin ist und zu Kriminalfällen hinzugezogen wird, die von besonders großer Tragweite sind. Das Ermittlungsgebiet erstreckte sich zunächst von Düsseldorf aus über ganz Nordrhein-Westfalen. Später wechselte sie zur Landespolizei Hamburg. Sie ist sehr geradlinig in ihrer Art, die auch ihr Handeln bestimmt. Trotz ihrer inneren Zerrissenheit ist ihr der Beruf auch Berufung, bei dem sie mit großer Beharrlichkeit die Fälle löst.

Während der Dreharbeiten blieben immer wieder Passanten im Eingangsbereich des Betriebsgeländes stehen und schauten sich die Filmarbeiten an. Ein Filmblocker passte auf, dass keine Pkw und Lkw während der Dreharbeiten aufs Gelände fuhr. Sogar Bauarbeiten auf einem gegenüberliegenden Grundstück der Hamburger Wasserwerke wurden für die Drehs unterbrochen.

Am Set dabei waren heute Peter Lohmyer (“Das Wunder von Bern”) und Sina Martens.

Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.