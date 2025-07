(mr/ha). Es ist 13.30 Uhr. Mitarbeiter der Edeka-Zentrale und Ergo Versicherung machen eine Mittagspause, ziehen genüsslich an einer Zigarette und genießen die Ruhe. Plötzlich hallen mehrere Schüsse durch einen engen Hinterhof am New-York-Ring in der City Nord. Ein Mann läuft mit einer Waffe entlang und zielt auf einen uniformierten Polizisten. Er bricht zusammen und fällt zu Boden. In diesem Moment zückt eine Frau ihre Waffe und schießt auf den Pistolenmann: es ist Maria Furtwängler! Glücklicherweise sind es Filmarbeiten für einen neuen Tatort mit Handlungsort Hannover. Der Arbeitstitel lautet „Schützenfest“ und wurde bereits in Teilen in den vergangenen Tagen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gedreht. Nun ist die Filmcrew als in Hamburg zugange.

Mehrere Produktionsfahrzeuge stehen am New-

York-Ring. Komparsen und Kleindarsteller stehen

bereit. Fotos: FoTe Press

In der City Nord wird ein leerstehendes Bürogebäude offenbar zu einem Hannoveraner Krankenhaus umfunktioniert: mehrere Rettungswagen stehen auf dem Innenhof und führen das Kennzeichen H (Hannover), mehrere Schilder mit der Aufschrift Notaufnahme wurde rund ums Gebäude angebracht. Ein Mitarbeiter der benachbarten Edeka-Zentrale: „Die Filmcrew hat uns zwar über die Filmarbeiten informiert. Das aber laute Knallgeräusche zu hören sein werden, wussten wir nicht.“

Worum geht es im neuen Tatort? Iris Bents, Sprecherin des NDR, teilt mit: „An einem Sommerabend im Juli wird in einem See bei Hannover eine weibliche Leiche gefunden. Das Opfer, die 37-jährige Anja Kunze, hat kurz vor ihrem Tod einen rätselhaften Anruf bei der Polizei getätigt, der abrupt abbrach und die Polizei vor einige Fragen stellt. Charlotte Lindholm vom Landeskriminalamt Hannover wird mit den Ermittlungen beauftragt und muss mehrere Ermittlungsstränge verfolgen: einerseits Anja Kunzes Mörder finden und andererseits herausfinden, vor welcher Tat sie die Polizei warnen wollte. Könnten weitere Verbrechen bevorstehen, und gegen wen könnten sie sich richten? Vielleicht gegen den in seinem Verhalten sehr ambivalenten Gunnar Flesch (Volker Bruch), der Anja Kunze gut kannte? Sind Charlotte Lindholm und ihre junge Kollegin Minna Schaum auf der richtigen Spur, um den Mörder von Anja Kunze zu finden und weitere Taten zu verhindern?“

Maria Furtwängler steigt in der Rolle der Polizistin Charlotte

Lindholm aus ihrem Dienstwagen mit dem Kennzeichen H C

6783 aus und greift wenig später zu ihrer Dienstwaffe.

Es fallen Schüsse.

Neben den Genannten spielen Jakob Diehl (in der Rolle als Helge Schnoor), Angelina Häntsch (Dörte Schnoor) und andere. Produzenten sind Oliver Behrmann und Julia Lamp (triple pictures). An der Kamera arbeitet Michal Grabowski, Produktionsleitung hat Olaf Kalvelage. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.

Schauspieler Jakob Diehl steht als Helge Schnoor vor der Kamera. Er läuft laut Drehbuch mit einer Waffe über den Parkplatz vor dem Krankenhaus in Hannover und schießt auf einen uniformierten Polizisten.

Auch er wird angeschossen und liegt

wenig später auf dem Boden. Je

nach Kameraeinstellung liegen, wie

auf dem Foto gut zu sehen ist,

Matten auf dem Boden, um die

Schauspieler beim Sturz auf den

Boden zu schützen.

Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm.

Auf dem Szenenfoto ist zu sehen, wie sie mit

ihrem rechten Bein die Waffe des

Pistolenmannes wegschiebt.

Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm.

Auf dem Szenenfoto ist zu sehen, wie sie sich zu ihrem

Schauspielerkollegen Jakob Diehl (als Helge Schnoor) beugt.

Damit die TV-Szene echt wirkt, sorgt ein Crew-Mitglied dafür, dass im richtigen Moment Kunstblut zu sehen ist.