(ha). Die Fahrradstaffeln der Verkehrsdirektionen führten nach zahlreichen Bürgerbeschwerden gestern (7. September 2021) einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im Zusammenhang mit Rotlichtverstößen und der Nutzung der falschen Radwegseite, insbesondere durch Fahrradlieferdienste, in Winterhude durch und ahndeten hierbei insgesamt 75 Verkehrsverstöße.

Bei den Verstößen handelt es sich um folgende:

- 36 x Rotlichtmissachtungen durch Fahrradfahrer - 1 x Rotlichtmissachtung durch Kfz-Fahrer - 22 x Befahren der falschen Radwegseite - 8 x Befahren des Gehwegs - 5 x Parken auf Geh- und Radwegen - 1 x missbräuchliche Nutzung eines Mobiltelefons durch Radfahrer - 1 x missbräuchliche Nutzung eines Mobiltelefons durch Kfz-Fahrer - 1 x fehlerhaftes Abbiegen durch Kfz-Fahrer zum Nachteil eines Fahrradfahrers.

Neun dieser Verstöße wurden durch Lieferdienste begangen, wie die Ermittlungsbehörde mitteilt.

Rotlichtmissachtungen und die Nutzung der falschen Radwegseite durch Fahrradfahrer führen nicht selten zu schweren Verkehrsunfällen mit folgenschweren Verletzungen. Die Fahrradstaffeln werden auch weiterhin solche Schwerpunkteinsätze durchführen, um alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen für die Gefahren durch solche Verstöße zu sensibilisieren und die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

“Sievers sieht Gespenster” – und wir Henning Baum und Marek Erhardt

Schauspieler Henning Baum (links) hat in der ZDF-Krimireihe “Nord Nord Mord”, genauso wie sein Kollege Marek Erhardt (rechts) eine Episodenrolle. Gedreht wird aktuell auf Sylt, Hamburg und Umgebung. Ihre HAR traf das Filmteam am Emporio-Tower (Mitte) in der Hamburger Innenstadt. Fotos: FoTe Press

(mr). Henning Baum (“Der letzte Bulle”) dreht aktuell in Hamburg. Der 48-Jährige steht als Episodenhauptdarsteller Philipp Vandamm für eine Folge “Nord Nord Mord” fürs ZDF vor der Kamera. Am 6. September 2021 drehte das Filmteam im Emporio-Tower am Valentinskamp in der Innenstadt. Wie das ZDF mittteilt, werden aktuell auf Sylt und in Hamburg zwei Folgen dieser Reihe produziert.

