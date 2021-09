(mr). Henning Baum (“Der letzte Bulle”) dreht aktuell in Hamburg. Der 48-Jährige steht als Episodenhauptdarsteller Philipp Vandamm für eine Folge “Nord Nord Mord” fürs ZDF vor der Kamera. Am 6. September 2021 drehte das Filmteam im Emporio-Tower am Valentinskamp in der Innenstadt. Wie das ZDF mittteilt, werden aktuell auf Sylt und in Hamburg zwei Folgen dieser Reihe produziert. In “Sievers sieht Gespenster” (Arbeitstitel) wird vor Sylt ein Koffer mit einer unbekannten Frauenleiche geborgen, die vor wenigen Stunden ertrunken ist – allerdings nicht in der Nordsee, sondern in einer Badewanne. Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) nehmen die Ermittlungen auf. In “Sievers und der große Knall” (Arbeitstitel) haben es die Hauptkommissare mit einem Toten ohne Eigenschaften, Vergangenheit und Biografie zu tun.

Unterhalten sich in einer kurzen Drehpause: Henning Baum (links) und Marek Erhardt am Filmset von “Nord Nord Mord” im September 2021 in Hamburg.

Der Hamburger Regisseur Ole Zapatka inszeniert die Drehbücher von Thomas O. Walendy und Berno Kürten. Im Emporio-Tower entstehen derzeit Innenaufnahmen. Auch SoKo-Hamburg-Darsteller Marek Erhardt (52) hat als Rüdiger Vogt eine Rolle übernommen und ist in der Episode zu sehen. Am Set zu sehen war auch Schauspieler Jonas Minthe (32).

“Nord Nord Mord” wird seit 2011 ausgestrahlt. Von 2011 bis 2018 spielte Robert Atzorn die Rolle des Hauptkommissars Theo Clüver in acht Folgen. Als sein Nachfolger wurde Peter Heinrich Brix verpflichtet. Wann genau die beiden Folgen von “Nord Nord Mord” ausgestrahlt werden, steht aktuell noch nicht fest.

