(ha). Am vergangenen Dienstagmorgen (26. September) ist in Hamburg-Harburg eine 63-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Der 39-jährige Sohn ist dringend tatverdächtig, seine Mutter getötet zu haben. Er wurde nach seiner Festnahme dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 39-jährige Sohn die Rettungskräfte verständigt, nachdem er seine Mutter leblos in der Wohnung aufgefunden hatte. Ein alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Beamte der Fachdienststelle für Todesermittlungen im Landeskriminalamt (LKA 41) leiteten daraufhin zunächst ein Todesermittlungsverfahren ein. Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin überstellt. Im Zuge der Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Beschluss für eine Obduktion des Leichnams. Dabei ergaben sich Hinweise auf mehrfache Gewalteinwirkung gegen die Frau. Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) sowie der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernahmen daraufhin die weiteren Ermittlungen, in deren Verlauf sich ein dringender Tatverdacht gegen den 39-jährigen Sohn ergab.

Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA 23) nahmen den Mann gestern Abend an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Barmbek-Süd vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung zu Erlass eines Haftbefehls steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen dauern an.