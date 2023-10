(mr). Zum ersten ist er in Hamburg zu Gast: Der ZDF-Fernsehgarten. Normalerweise sendet die Live-Show vom Lerchenberg in Mainz, wo das ZDF seinen Hauptsitz hat. Zum Saison-Ende geht der beliebete Fernsehgarten allerdings regelmäßig „On Tour“ und macht dieses Jahr erstmalig in der Hafenstadt Hamburg Halt. Dabei kommt auch das Feuerlöschboot „Branddirektor Westphal“ zum Einsatz, auf dem mehrere Szenen gedreht wurden. Zusammen mit einem Feuerwehrmann macht Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel an den Landungsbrücken fest, wo das ZDF eine große Bühne aufgebaut hat. Dort begrüßte die TV-Moderatorin ihr Hamburger Publikum, allerdings nicht wie gewöhnlich live, sondern im Rahmen einer Vorproduktion für den 8. Oktober. Wie beliebt die Show ist, lässt sich schon daran erkkennen, dass die „Fernsehgarten“-Tickets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Dennoch konnten bei der Aufzeichnung zahlreiche Touristen und Hamburger an der „Südkurve“, wie Andrea Kiewel die Promenade an den Landungsbrücken direkt vor dem Beachclub am Dock 3 nannte, stehen und bei der Aufzeichnung und den vorherigen Proben dabei sein.

Andrea Kiewel ist umgeben

von mehreren Team-Mitgliedern.

Viele Schaulustige blickten auch hinter die Kulissen und begutachteten die großen Übertragungswagen, mit denen das ZDF aus Mainz angereist war. Ü-Wagen, Gerätewagen, Lichtwagen, Schnittmobil und Technik-LKW standen bereit, um die Aufzeichnung „über die Bühne zu bringen“. Appropos Bühne: auf denen standen Künstler wie Santiano, Sarah Zucker und Joey Heindle. Auch Steffen Henssler, Olivia Jones, Ruben Langer, Nina Bott, Versengold, Joachim Llambi, Jimi Blue Ochsenknecht und Ulla Kock am Brink waren als Gast dabei.

Vor der Aufzeichnung wurde das Publikum eingewiesen, an welchen Stellen es zu Klatschen hat. Dazu reiste eigens ein Warmupper an, der die Zuschauer animiert, lächelnd und klatschend in die Fernsehkameras zu schauen. Unter geprobt frenetischem Applaus kam Andrea „Kiwi“ Kiewel wenige Minuten vor dem Start der Aufzeichnung aus dem Backstagebereich. Im knallgelben Zweiteiler erzählte sie ihrem Publikum, wie toll sie Hamburg fände. „Hamburg ist eine der schönsten Städte“, sagte sie. Dann brachte sie das Publikum dazu, ein Geburtstagständchen zu trellern. Grund: zwei Mitarbeitende aus ihrem Fernsehgarten-Team (darunter der Standfotograf) feierten ihren Ehrentag. Für sie stimmte Kiewel mit ihrem Publikum im Chor dann noch schnell ein „Happy Birthday“ an.

Andrea Kiewel bei der Aufzeichnung

für den „Fernsehgarten On Tour“

in Hamburg. Fotos: FoTe Press

Dann ging es los: die Regisseurin aus dem Übertragungswagen 6 gab den Startschuss für den Eröffnungs-Jingle. Für den „Fernsehgarten On Tour“ war am Freitag auch die Feuerwehr Hamburg im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren zur Unterstützung für einen Show-Kandidaten vor Ort. Dieser soll im Rahmen eines Weltrekordversuchs mit verbundenen Augen auf einem Seil balancieren und dabei einen Zauberwürfel lösen. Für diese Aktion wurde ein Teil der St. Pauli-Landungsbrücken für die Fußgänger kurzzeitig gesperrt. Sicherheitspersonal blockierte den Zugang. Ob der junge Mann es schafft? Das sieht der TV-Zuschauer am Sonntag, dem 8. Oktober, im ZDF.

Sarah Zucker.

Übrigens: am morgigen Sonntag gibt es einen weiteren Fernsehgarten aus Hamburg! Dann kommt er allerdings live. Ab 12 Uhr begrüßt Andrea Kiewel Gäste wie DJ Alex Christensen, Musiker Kim-Loy, die Swing-Hip-Hop-Band Goldmeister, das Indie-Pop-Duo Finn & Jonas, die internationale Popsängerin Anastacia, Neue-Deutsche-Welle-Star Joachim Witt und unter anderem Julian Leon Pförtner, „The Voice of Germany“-Zweiter von 2022. Auch Klaus und Klaus treten auf und bringen ihren Erfolgshit „An der Nordseeküste“ zum Besten – in einer rockigen Version. Die Sendung geht bis 14.10 Uhr.

Sänger Joey Heindle wird von einer TV-Kamera gefilmt.

Der „Fernsehgarten On Tour“ kommt am 1. und 8. Oktober 2023

erstmalig aus Hamburg.