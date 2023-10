(mr). Jetzt, wo die Tage kürzer und die Nächte – oder sagen wir Abende wieder länger werden, hat sich ein Mitarbeiter Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau einmal in der Fußgängerzone in Rahlstedt und Harburg bei den Hamburgern umgehört, auf welche Sex-Varianten sie denn stehen. Oder was sie überhaupt nicht anmacht. Das Ergebnis: die Hamburger lieben Abwechslung. Damit sind allerdings nicht unterschiedliche Bett-Partner, sondern verschiedene Sex-Praktiken gemeint. Insgesamt wurden 100 Passanten befragt – 50 Frauen, 50 Männer. Das Ergebnis der Umfrage lesen Sie hier.

Liedermacher Konstantin Wecker kommt nach Hamburg

(ha/ds). Der Liedermacher Konstantin Wecker kommt mit seinem Bühnenprogramm „Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen“ am 19. Dezember 2023 nach Hamburg. Bei „Utopia 2.0“ handelt es sich um eine Weiterentwicklung seines äußerst beliebten Bühnenprogrammes „Utopia“ mit noch nie gehörten Arrangements und aktuellen Gedichten und Gedanken. Konstantin Weckers Traum von einem herrschaftsfreien Leben ist noch nicht zu Ende. Weshalb auch? Für Konstantin Wecker ist er die Wirklichkeit. Aus diesem Grund wird der Sänger und Komponist sein Programm Utopia auf einer Tournee im Herbst 2023 in der Version 2.0 neu aufleben lassen. Begleitet wird er auf seiner Reise nach Utopia von dem Pianisten Jo Barnikel, der Cellistin Fany Kammerlander, dem Klarinettisten und Saxophonisten Norbert Nagel sowie dem Perkussionisten Jürgen Spitschka. Konstantin Wecker: „Wir spielen auch viele Stücke, die dem Publikum bekannt sind, jedoch in anderer Gestalt.“

Datum: Dienstag, 19. Dezember 2023

Einlass: 20 Uhr

Veranstaltungsort: Laeiszhalle | Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg

