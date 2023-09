(mr). Millionen TV-Zuschauer schalten Sonntagmittag den „ZDF-Fernsehgarten“ ein. Gegen 12 Uhr geht er live vom Lerchenberg in Mainz auf Sendung und hat jede Menge Stars und Sternchen zu bieten. Jedes Jahr geht der „Fernsehgarten“ am Ende der Saison auf Tour und sendet unter anderem aus Österreich, Fuerteventura, Teneriffa ª aber auch aus Städten in Deutschland. Am 1. Oktober 2023 heißt das Ziel Hamburg, wie das ZDF mitteilt.

Bei den St. Pauli Landungsbrücken in den Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ präsentiert Andrea Kiewel live die bewährte Mischung aus Musik, Artistik, Service und spektakulären Aktionen.

Die Sendung wird in den nebeneinanderliegenden Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ produziert. Daher können einzelne Programmpunkte teilweise nur über Monitore verfolgt werden, wie die Mainzr Sendeanstalt weiter mitteilt. Diese berechtigen nicht zur Minderung oder zum Erlass des Ticketpreises. Ein Wechsel zwischen den beiden Locations während der Sendung, sowie eine Reservierung für eine der Locations ist nicht möglich. Mittlerweile sind alle Eintrittskarten bereits ausverkauft. „Aufgrund der großen Nachfrage und der geringen Sitzplatzkapazität vor Ort war die Sendung in kürzester Zeit bereits ausverkauft“, steht auf der offiziellen Seite des Ticketverkaufs.

Für die Sendung am 8. Oktober, die ebenfalls aus Hamburg kommt, gibt es übrigens auch keine Karten mehr. Diese wird bereits am 29. September aufgezeichnet (Einlass etwa 12.30 Uhr, Beginn 14 Uhr).

Aufgrund der Parksituation vor Ort wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen (U-Bahn-Station Landungsbrücken). Welche Musiker und Schlagerstars dabei sein werden, ist noch nicht bekannt.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Der Promischnack der Hamburger Allgemeinen Rundschau

Was macht eigentlich Viktor Worms?

(mr). Viktor Worms moderierte 1985 bis 1990 die ZDF-Hitparade. Danach stand er nochmals beim Privatsender Tele 5 vor der Kamera, bevor er sich von der Bildfläche zurück zog. 1994 wurde er Programmdirektor beim Radiosender Antenne Bayern. Zeitgleich war er bis 1998 als freier Hörfunkberater (Coach) tätig. Heute ist Viktor Worms Redaktionsleiter und Produzent der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“.

Der singende Redakteur

(mr). Er wurde als Sidekick von Sarah Kuttner in deren Latenight-Show in den Jahren 2004 und 2005 beim Musiksender Viva (danach bei MTV) bekannt: Sven Schuhmacher. Mit dem Lied „Aufstehn, aufeinander zugehn“ sorgte Schuhmacher für begeisterte Reaktionen unter den Zuschauern der Show. Ende Mai 2005 wurde der Song als Single veröffentlicht, ein Musikclip produziert (in dem Sarah Kuttner mitwirkt) und erreichte kurze Zeit später Einzug in die deutschen Singlecharts. Aktiv war Schuhmacher auch als Außenreporter in der „Niels Ruf Show“ (Sat.1), die im Jahr 2008 eingestellt wurde. Heute arbeitet Sven Schuhmacher bei den „Fernsehmachern“, einer TV-Produktionsfirma in Hamburg, die unter anderem „Küchenschlacht“, „Lafer Lichter Lecker“ oder beispielsweise „Die Topfgeldjäger“ produzieren. Zudem ist Schuhmacher sporadisch bei der Mhoch2 TV-Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG tätg, die „Markus Lanz“ realisiert.

Das Musikvideo „Aufstehn, aufeinander zugehn“ finden Sie hier.

Otto Waalkes: Vom Komiker zum Maler

(mr). Als Sänger ist er bekannt, als Komiker beliebt. Nun zeigt sich Otto Waalkes von einer ganz anderen Seite: Seit einiger Zeit malt er in seinem „Otto-Hus“ in Blankenese Bilder. 60 von diesen Kunstwerken sind in der Galerie „Udo Lindenberg and more“ in der Innenstadt zu sehen. Was sieht der Betrachter auf den Bildern? Natürlich die „Ottifanten“, die Waalkes tausendfach als Autogramme gezeichnet hat. „Malen ist toll. Dabei komme ich innerlich zur Ruhe“, sagt der 64-Jährige. Für den gebürtigen Ostfriesen ist Malen streng genommen aber nichts Neues, schließlich ist er studierter Kunstpädagoge und wuchs in einer Familie auf, in der sein Vater Maler war. Die meisten Bilder sind mit lustigen Sprüchen verziert: „Ottifantom der Oper“ oder „Ottofants loves Afrika“. Auf einigen Bildern ist der Künstler selbst portraitiert. Alle Werke können käuflich erworben werden. Preis: zwischen 400 und 3.000 Euro.

Peinlicher Auftritt von Komiker Oliver Pocher

(ds). Das war ja wohl die größte Peinlichkeit des Jahres. Komiker und Moderator Oliver Pocher verkleidete sich als Jörg Kachelmann und ließ sich von einem als sein Anwalt verkleideten Mann in einem schwarzen Wagen vor das Gericht in Mannheim fahren. Dort wurde dem Wettermann Jörg Kachelmann der Prozess gemacht. Pocher und sein Fahrer waren sogar so dreist, dass sie in die Tiefgarage des Gerichts fuhren und dort dem Angeklagten auflauerten. Glücklicherweise wurde von Polizisten und Bediensteten des Gerichts das Treiben unterbunden. Wir meinen: das war eine peinliche Aktion! Geht gar nicht!

Bürgerlicher Name ein Geheimnis

(mr). Der bürgerliche Name von Comedian Atze Schröder darf nicht veröffentlicht werden. Das bestätigte das Berliner Landsgericht. Schröder hatte gegen einen Zeitungsverlag gegen die Veröffentlichung seines bürgerlichem Namens geklagt und gewonnen. Das Gericht begründete das Urteil mit dem berechtigten Interesse des Künstlers an der Wahrung seiner Anonymität. Bereits 2005 wurde es einem Verlag untersagt, private Fotos von Atze Schröder ohne Verkleidung zu veröffentlichen.

Was macht eigentlich Jürgen Fliege?

(mr). Tagtäglich sahen wir ihn als Fernsehseelsorger im Nachmittagsprogramm. Aber was macht Pastor Jürgen Fliege heute? Seine ins Leben gerufene Fliege-Stiftung lebt weiter und auch als Kolumnist in einer großen Berliner Tageszeitung, im „Apothekenkurier“ sowie in „Bild der Frau“ meldete sich Jürgen Fliege immer mal wieder zu Wort. Zudem hält Jürgen Fliege Vorträge zu Themen, die zum Teil früher in seinen Sendungen Bestand hatten.

Heino schaut nach anderen Frauen

(mr). In der Talkshow „Inas Nacht“, die im NDR-Fernsehen vor einiger Zeit ausgestrahlt wurde, verriet Schlagerstar Heino ein Geheimnis. Der gelernte Konditor sagte, dass er durch seine dunkle Brille nach anderen Frauen schielen könne, ohne dass es Ehefrau Hannelore mitbekäme. „Wenn ich gucke, sieht sie das nicht“, sagte der Schlagersänger in der Sendung. Im gleichen Atemzug versicherte Heino aber, dass er in seine Hannelore noch immer so verliebt sei, wie am ersten Tag. Beide sind immerhin seit 30 Jahren verheiratet.

Gitarren-Edition von Kultsänger Mike Krüger

(ha/mr). Comedy-Star, Sänger und Musiker Mike Krüger hat seine eigene Gitarrenkollektion. Eine amerikanische Instrumentenbaufirma überreichte ihm kürzlich in Hamburg-Altona das erste Exemplar einer auf 14 Exemplare limitierten „Mike Krüger Edition“. Nur besondere Musiker erhalten eine eigene Kollektion. International wurden unter anderemTom Petty, Eric Clapton, Johnny Cash und die Gruppe Sting mit einem Gitarren-Modell geehrt. In Deutschland bekamen bislang die Musiker Wolfgang Niedecken (BAP) und Klaus Voormann ihre eigenen Gitarren. Nun gibt es auch eine eigene Edition von Mike Krüger. Unser Foto zeigt den Künstler mit einem der insgesamt 14 Exemplare.

Alles Fotos dieser Kategorie: FoTe-Press

Tanga zeigen: Die Männer freut’s, es ist aber eine Modesünde!

(mr). Es gibt Dinge, die schlicht und einfach in die Kategorie Styling-Sünde fallen. Da gibt es kein Pardon. Selbst nicht für Stilikonen wie Paris Hilton, Kate Moss oder andere Promis. Damit auch Sie sich modetechnisch nicht versündigen, hat Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hier die wichtigsten Regeln für Sie zusammengestellt!

1) Der String ist ein heißes Thema und er sollte niemals aus der Hose blitzen! Mit dieser Stylingsünde disqualifiziert sich ein jeder in Sachen Stil leider vollkommen. Den Tanga zeigen sollten nicht mal Teenager – es sieht billig aus.

2) Wer weiße Kleidung trägt sollte keine schwarze Unterwäsche drunter tragen! Achten Sie bei einem hellen Outfit immer darauf, weiße oder hautfarbene Unterwäsche darunter zu tragen. Ansonsten schimmert die Wäsche durch – das sieht wirklich sehr unprofessionell aus.

3) Achten Sie stets darauf, sich immer ihrer Figur entsprechend zu kleiden. Also bei einem Bauchansatz oder Hüftspeck keine zu kurzen Tops oder zu hüftige Jeans tragen – es wäre sehr unvorteilhaft und Mitmenschen könnten anfangen zu tuscheln.

Speziell für Tangaträger noch folgende Tipps: