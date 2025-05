(ha). Mit dem symbolischen Spatenstich haben Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer und die nutzenden Vereine heute den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten zur umfassenden Sanierung der leichtathletischen Wettkampfanlage im Stadion Hammer Park gegeben. Bis voraussichtlich Ende September 2025 wird die beliebte Sportstätte für etwa 800.000 Euro umfassend modernisiert. Die Mittel für den Umbau stellt der bezirkliche Sportstättenbau zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Modernisierung steht die vollständige Erneuerung der Rundlaufbahn sowie der Hoch- und Weitsprunganlagen. Darüber hinaus werden die Kugelstoßsektoren und die Speerwurf- und Diskusanlage erneuert. Neben dem Rückbau alter Beläge und Entwässerungsrinnen werden unter anderem neue Drainageleitungen verlegt, Sportflächen nach aktuellem internationalem Regelwerk neu asphaltiert und mit einem speziellen Fallschutzbelag versehen sowie Rasenflächen angelegt.

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Ob Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen oder Laufen – das Hammer Park Stadion ermöglicht Training in nahezu allen leichtathletischen Disziplinen. Mit der Sanierung der Leichtathletikanlagen schaffen wir eine moderne Infrastruktur, die auch offizielle Meisterschaften wieder möglich macht. Das kommt nicht nur den Vereinen zugute, sondern stärkt auch das Hammer Park Stadion als Treffpunkt für die Menschen aus dem Stadtteil.“

Wilde Knutscherei am Set: Wen küsst denn Esther Schweins?

(mr). Wow. Hier geht`s aber richtig zur Sache! Esther Schweins (bekannt als Komikerin in der RTL-Fernsehsendung Samstag Nacht und mittlerweile beliebte Schauspielerin) geht mit ihrem Kollegen Herbert Knaup einen Weg in der Grünanlage Planten un Blomen entlang. Knaup nimmt auf der Bank Platz, während Schweins sich plötzlich auf den Schoß von Herbert Knaup setzt. Wie aus dem Nichts beginnt sie ihren Schauspielerkollegen zu küssen: auf dem Mund, auf der Wange, auf der Stirn.

Esther Schweins und Herbert Knaup. Bei sitzen auf

einer Parkbank in Planten un Blomen in Höhe des

Landgerichts Hamburgs. Fotos: FoTe Press

Ist das warme Wetter Schuld dran? Liegt es an der Sonne? Sind es etwa Frühlingsgefühle, die sie zu den innigen Küssen veranlasst? Nein. Der Kuss steht im Drehbuch! Esther Schweins und Herbert Knaup stehen gemeinsam in „Die Kanzlei“ vor der Kamera.

Er seit 2015 als Rechtsanwalt Markus Gellert, sie seit 2020 als Staatsanwältin Barbara Geldermann. Und sie spielt in der Serie die Freundin von Markus Gellert – inhaltlich passt die wilde Knutscherei also. Aber so wild haben sich beide wohl noch in keiner Folge geküsst. Dans der Serie dürfen sich also auf spannende, lustige und verliebte Szenen freuen.

Seit Mitte Februar haben in Hamburg die Dreharbeiten zur siebten Staffel begonnen, die voraussichtlich im Herbst 2026 gesendet wird. In den 13 neuen Folgen kämpfen die Anwältin Isa von Brede (gespielt von Sabine Postel) und ihr Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder mit Herzblut für ihre Mandanten, die sich Mietnomaden, Messis, Mörder:innen und sogar einer „Hexe“ erwehren müssen. Der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, ist für die Anwält:innen nicht ohne Risiko: Isa wird von einer Stalkerin als Geisel genommen, während Gellert eine Strafanzeige wegen Parteiverrat droht. Zu seinem privaten Kummer hat der neue Hauptkommissar (Stephan Luca) seinen Heiratsantrag an Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gecrasht. Der ist mit Gellerts Freundin noch verheiratet und will seine Frau zurück. Alle Drehbücher stammen aus der Feder von Thorsten Näter, Regie führen Dirk Pientka, Susanne Boeing und Torsten Wacker.

Esther Schweins gibt ihrem Kollegen Herbert

Knaup einen Kuss auf die rechte Wange.

Das ist „Die Kanzlei:

„Die Kanzlei“ ist eine Fernsehserie der ARD, die aus der Serie „Der Dicke“ mit Hauptdarsteller Dieter Pfaff hervorgegangen ist. Diese wurde 2005 erstmals ausgestrahlt. Seit Staffel 5 produziert die in Hamburg ansässige „Letterbox Filmproduktion“. Jede Folge hat eine Laufzeit von etwa 48 Minuten.

Zuvor machte das Filmteam Aufnahmen am Moorkamp 6 in Eimsbüttel. Das Motiv ist das Restaurant Geldermann, in dem Herbert Knaup als Anwalt Markus Gellert Schwierigkeiten hat, Barbara Geldermann zu befragen. Bild 85.14 (Folge 85, Bild 14). Auch Sabine Postel stand dort als Isabel von Brede vor der Kamera – eine Rechtsanwältin und Partnerin von Markus Gellert. Nach der Mittagspause zog das Filmteam dann zum zweiten Motiv um, welches an der Grünanlage Planten un Blomen war. Crew-Mitglieder drapierten fernsehgerecht dazu eine Sitzbank auf die Rasenfläche.