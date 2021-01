(ha). Ab Januar 2021 übernimmt die Stadtreinigung (SRH) die Zuständigkeit für die Reinigung des Elbstrandes, der bisher von der Hamburg Port Authority (HPA) gereinigt wurde. Der etwa 12 Kilometer lange Strand erstreckt sich vom Museumshafen Övelgönne bis zur Stadtgrenze Wedel. Auf einer Fläche von mehr als 335.000 m2 reinigt die SRH zukünftig den Strand sowie die anliegenden Grün- und Steinflächen. Dabei übernimmt die SRH u.a. die Leerung- und Instandhaltung von insgesamt 220 Papierkörben und fünf Grillkohlebehältern sowie das Absammeln von Müll und die regelmäßigen Reinigung des Sandes.

SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau ist stolz über eine weitere Zuständigkeit für Sauberkeit in Hamburg: „Die Übertragung dieser prestigeträchtigen Aufgabe und die Möglichkeit, den sowohl bei Hamburgerinnen und Hamburgern als auch Touristen beliebten Elbstrand zukünftig zu reinigen, macht uns gleichermaßen stolz und dankbar. Wie schon häufig in der Vergangenheit, stellen wir uns mit der Strandreinigung einer neuen Herausforderung und werden mit Engagement und Qualität das entgegengebrachte Vertrauen des Senates rechtfertigen. Und ganz nebenbei gehören neben Müllfahrzeugen und Kehrmaschinen nun auch Sondermaschinen zur Reinigung, wie Beachbuggies und Beachcleaner, zu unserem Fuhrpark.“

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan dazu: „Wir freuen uns, dass die Stadtreinigung Hamburg auch diese Aufgabe übernimmt und zukünftig auch den Elbstrand sauber hält. Ich bin mir sicher, dass der zuverlässige Service künftig mit Spezialgerät auch am beliebten Stadtstrand sichtbar und dass Hamburg so noch sauberer und lebenswerter wird. Wer am Elbstrand flaniert, kann sich außerdem auf brandneue und zur Umgebung passende Papierkorb-Sprüche freuen.“