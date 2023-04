(ha/mr). Es nur noch wenige Tage: Am heutigen Karfreitag steht Stefanie Hertel zum ersten Mal als mondäne Tanja auf der Mamma Mia-Bühne und nur wenige Tage (am 12. April) später feiert die Sängerin mit prominenten Ehrengästen ihre offizielle Premierenfeier.

Ihrem ersten Auftritt fiebert die Entertainerin bereits entgegen. „Nach intensiven Probenwochen freue ich mich, Tanja nun erstmals auch live vor Publikum auf die Bühne zu bringen“, sagt Hertel. Tägliche Gesangs-, Tanz- und Schauspielproben haben sie auf ihre Traumrolle vorbereitet. Als Teil der Girlband Donna und die Dynamos bringt die Sängerin im April großartige ABBA-Songs wie „Super Trouper“ oder „Dancing Queen“ auf die Bühne und wird in ihrer Rolle alle Zuschauer:innen mit Humor, Charme und Schlagfertigkeit verzaubern.

Staraufgebot bei der Premiere am 12. April

Ganz besonders freut sich Stefanie Hertel, dass ihre Familie – Vater Eberhard Hertel, Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross – sie unterstützt und am 12. April im Publikum sitzen wird. Darüber hinaus werden zu ihrer offiziellen Premierenfeier weitere prominente Gäste erwartet. Angekündigt haben sich unter anderem Verona Pooth, Jörg Pilawa, Jenny Elvers, Natalia Yegorova, Boris Entrup, Sandra Quadflieg, Kim Sarah Brandts, Ann-Sophie Dürmeyer, Carsten Spengemann, Nicole Staudinger, Jo Groebel & Grit Weisz, Laura Noltemeyer, Kevin Pabel und Susan Atwell.

Über Mamma Mia

Auf die Hamburger Deutschlandpremiere von Mamma Mia am 3. November 2002 schaute die ganze Welt. Ins Deutsche übersetzt von Michael Kunze und Ruth Deny, war es die erste nicht-englischsprachige Produktion des Musicals. Sie wurde zu einem der größten Erfolge in der Geschichte von Stage Entertainment und ebnete Mamma Mia den internationalen Weg. Fünf Jahre lang herrschte ABBA-Fieber auf der Reeperbahn (St. Pauli). Es war eines der beliebtesten Musicals der Hamburgerinnen und Hamburger.

Mittlerweile haben mehr als 65 Millionen Menschen in 450 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen das mitreißende Musical gesehen. Das furiose Theater-Vergnügen begeistert mit 22 Superhits von ABBA immer wieder Zuschauerinnen und Zuschauer bei jeder einzelnen Vorstellung. Keiner ahnte damals, dass sich aus dem Musical ein wahres popkulturelles Phänomen entwickeln würde.

Donna lebt mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel und betreibt dort eine Taverne. In dem Tagebuch der Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter hat. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben, bevor sie ihre Jugendliebe Sky heiratet. Sophie lädt die potenziellen Väter zur feierlichen Trauung ein und das Rätselraten beginnt. Auch Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen sind Teil der Hochzeitsgesellschaft und lassen die Erinnerungen an ihre Zeiten als das Gesangstrio „Donna and the Dynamos“ wieder lebendig werden.

Stefanie Hertel betritt ab April die große Musicalbühne und zeigt sich von einer ganz neuen Seite: Die beliebte Entertainerin wird an ausgewählten Daten im April 2023 als mondäne Tanja auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora in Hamburg stehen und somit als eine der drei Sängerinnen von „Donna und die Dynamos“ live zu erleben sein.

An den folgenden Terminen können Sie Stefanie Hertel als Tanja erleben:

Fr. 07.04., 20:00 | Sa. 08.04., 15:00 | So. 09.04., 19:00 | Di. 11.04, 18:30 | Mi. 12.04., 18:30 | Do. 13.04., 19:00 | Fr. 14.04., 20:00 | Sa. 15.04. 20:00 | Di. 18.04., 18:30 | Mi. 19.04., 18:30 | Do. 20.04., 20:00 | Fr. 21.04., 20:00 | Sa. 22.04., 20:00 | So. 23.04., 14:00 | Do. 27.04., 20:00 | Fr. 28.04., 20:00 | Sa. 29.04., 20:00 | So. 30.04., 14:00 | Fr. 12.05., 20:00 | Sa. 27.05.

Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr, alle Angaben ohne Gewähr.