(ha). Am Nachmittag des 5. April 2023 gegen 13.55 Uhr ist ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Lokstedt schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 21) zufolge befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Opel Meriva den Grandweg in Richtung Julius-Vosseler-Straße. Der Junge fuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Gehweg des Grandwegs. In Höhe der Hausnummer 107 bog der Senior nach links in die Sackgasse ab und kollidierte mit dem querenden Kind.

Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, erlitt unter anderem Schürfwunden im Gesicht und Schmerzen. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur stationären Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst (VD 22) hat die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, übernommen.

König Charles III. auf Hamburg-Visite

König Charles III. trägt sich beim Staatsbesuch in Hamburg am 31. März 2023 ins goldene Buch der Stadt ein. Links sitzt seine Gattin Camilla, dahinter stehen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Foto: FoTe Press/Röhe

(mr). Royaler Besuch in Hamburg: König Charles III. hat mit seiner Frau Camilla und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie seiner Gattin Elke Büdenbender am Freitag die Hansestadt besucht. Die Innenstadt stand deshalb Kopf – und Hamburg präsentierte sich dem königlichen Paar mit bestem Londoner Nieselregen. Das Königspaar kam mit dem ICE aus Berlin angereist, der um 12.30 Uhr den Bahnhof Dammtor passierte. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste bei der Ankunft über den Bahnhof, zahlreiche Polizisten sicherten den Bahnhof vom Boden aus.

Als erstes hatten die beiden Blumen am Kindertransportdenkmal am Bahnhof Dammtor niedergelegt. Dazu lief das Königspaar mit Regenschirmen in den Händen zum Denkmal. Danach stieg das Paar in das gepanzerte königliche Fahrzeug und fuhr einmal quer durch die Stadt zum Mahnmal St. Nikolai an der Willy-Brandt-Straße in der Altstadt. Dort legten sie Kränze ab. Von dort ging es pünktlich um 13.15 Uhr zum Rathaus, wo sich die beiden ins Goldene Buch eingetragen haben. Bei der Ankunft konnten die zahlreichen Hamburgerinnen und Hamburger dem König winken und zum Teil auch die Hand schütteln. Nachdem das Königspaar auf dem Rathausbalkon dem Publikum winkte, fuhren sie in einer großen Fahrzeugkolonne zum Cruise Center Altona. Von dort schipperte Charles III., Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Unternehmer auf einer Barkasse durch den Hafen. Während der Barkassenfahrt flog die ganze Zeit ein Polizeihubschrauber über die Elbe.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.