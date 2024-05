(ha). Unter der Leitung des Bezirksamts Hamburg-Mitte führt die behördenübergreifende Task Force zur Stunde den sechsten Verbundeinsatz in der Billstraße durch. An dem Einsatz im Industriegebiet Billbrook/ Rothenburgsort beteiligen sich Mitarbeitende des Bezirksamts Hamburg-Mitte, der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, der Behörde für Wirtschaft und Innovation, des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen, der Stadtreinigung Hamburg sowie der Polizei, Feuerwehr, des Hauptzollamts, des Finanzamts, der Steuerfahndung und von fördern & wohnen.

Im Fokus der heutigen Kontrollen stehen mehrere Grundstücke, die überwiegend Waren und Güter lagern, recyclen und exportieren. Darunter fallen Personenfahrzeuge, Elektrogeräte, sogenannte weiße Ware wie zum Beispiel Kühlschränke und Waschmaschinen sowie Fahrräder und weitere Waren. Bei vergangenen Einsätzen kam es immer wieder zu strafrechtlichen Feststellungen, wie etwa das unerlaubte Lagern von Kühlmitteln (FCKW) an Kühlschränken. Oftmals nutzen die ansässigen Betriebe verbotenerweise auch den öffentlichen Raum also Gehwege und den Straßenrand als Lagerflächen. Deswegen wird das Kontrollpersonal durch eine Kolonne der Straßenunterhaltung begleitet. Die Mitarbeitenden wollen Findlinge und Kübel aufstellen, damit Waren und insbesondere Fahrzeuge zukünftig nicht mehr abgestellt werden können.

Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer sagt: „Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dem sagen wir es gerne noch einmal ganz deutlich: Wir bleiben in der Billstraße weiter am Ball, die nächsten Verbundeinsätze sind bereits in Planung.“