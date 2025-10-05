(mr). Schauspielerin Sinja Dieks (“Tatort”, “Soko Stuttgart”, “Der Alte”) verlässt eine Fahrschule an der Kirchsteinbeker Marktstraße, schließt die Tür. Mit einem Handy in der Hand geht sie zu einem Fahrschulwagen und sieht, dass der rechte Reifen platt ist. Wurde der Reifen zerstochen? Oder wurde am Ventil manipuliert? Wenig später fährt ein Funkstreifenwagen der Polizei vor: Schauspielerin Lilli Hollunder (als Polizistin Isabell Nowak) und Schauspieler Marc Barthel (als Polizist Kris Freiberg) steigen aus. Sie ermitteln in dem Fall. Es sind Filmarbeiten für die Polizeiserie “Notruf Hafenkante”, die seit 2007 im ZDF zu sehen ist und ihren Handlungs- und Produktionsort in Hamburg hat. Obwohl der überwiegende Teil in zwei Fernsehstudios aus dem Gelände von Studio Hamburg in Jenfeld entstehen, sieht man die TV-Crew in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs bei Außenaufnahmen.

“Tatort”-Star Sinja Dieks steht als Besitzerin einer Fahrschule vor der Kamera und wird von den beiden TV-Polizisten Marc Barthel und Lilli Hollunder vernommen. Fotos: FoTe Press.de

Vergangene Woche machte die Filmcrew am Steinbeker Markt Halt, um mehrere Szenen zu drehen. Dazu musste der ohnehin knappe Parkplatz gesperrt werden, damit die Technik-LKW, Aufenthalts-, Masken- und Kostümwagen dort abgestellt werden konnten. Sehr zum Nachteil der Anwohner, die ohnehin wegen des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr auf Parkflächen verzichten müssen. Während der Filmarbeiten wurde ein Teil der Steinbeker Marktstraße für Fußgänger, Radfahrer und Autos gesperrt. Mehrere Anwohner schauten sich die Dreharbeiten interessiert an. “Erstaunlich, wie oft eine Szene gedreht wird, bis der Regisseur zufrieden ist”, sagt ein Anwohner.

Das Filmset von „Notruf Hafenkante“ an der

Steinbeker Marktstraße.

Nach gut drei Stunden Außendreh zog das Filmteam in die Innenräume der Fahrschule, die fürs Fernsehen extra den Namen “Fahrschule Behnke” bekam. Sinja Dieks hat in einer Folge offenbar eine Episodenhauptrolle ergattert und spielt die Besitzerin der Fahrschule. Noch bis Mitte November entstehen die Folgen 515, 516 und 517 der beliebten TV-Serie. 22 bereits abgedrehte, brandneue Episoden sind seit Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen. Die gedrehte Folge in Billstedt wird voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten in Hamburg. Es sind zum Teil exklusive Fotos von Filmarbeiten zu sehen. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.