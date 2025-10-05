(ha). Da hat jemand aber nicht nachgedacht und die Aufmerksamkeit der Polizei nur so auf sich gezogen. Am gestrigen 4. Oktober 2025 gegen 18:15 Uhr hat nach Angaben der Polizei ein 51-jähriger polnischer Staatsangehöriger gegen die Außenfassade des Hamburger Hauptbahnhofs im Eingangsbereich „Glockengießerwall“ uriniert.

Eine Präsenzstreife der Bundespolizei beobachtete das Fehlverhalten und sprach umgehend den uneinsichtigen Mann an. Unklug: denn eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Seit September 2025 wurde der wegen Erschleichen von Leistungen Verurteilte mit Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 450 EUR bislang nicht bezahlt. Da er auch beim Antreffen durch die Bundespolizei die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Der polnische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Hier bestätigte ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3.05. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.