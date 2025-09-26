(mr). Als Partner von Götz George und Gudrun Landgrebe war er im Thriller „Die Katze“ (1988) zu sehen, seit Anfang der 1990er Jahre hat er mehr als 100 Rollen in Krimi-Serien wie „Tatort“, „SOKO“, „Ein Fall für Zwei“, „Der Landarzt“ oder „Polizeiruf 110“ verkörpert: ULrich Gebauer. Aktuell steht der 69-jährige Schauspieler für die Telenovela „Rote Rosen“ vor der Kamera. Was für eine Rolle er übernimmt? Unklar. Über Inhalte hält sich die TV-Produktion Studio Hamburg Serienwerft, die für die ARD die täglichen Folgen in Lüneburg und Umgebung produziert, sehr bedeckt. Bislang kennen ihn Fernsehzuschauer als Gauner und Verbrecher in zahlreichen „Tatorten“, als binäre Figur im „Großstadtrevier“ und als Lehrer in der gleichnahmigen RTL-Serie „Der Lehrer“.

Martina Eitner-Acheampong und Ulrich Gebauer

sitzen auf einer Bank an der Straße Am Iflock

unweit der Michaeliskriche in Lüneburg. Fotos: FoTe Press

Mit Schlips und Kragen agierte der beliebte Schauspieler in dieser Woche bei Filmarbeiten rund um die Michaeliskirche in Lüneburg, einem beliebten Drehort für Außenaufnahmen. Gedrehte Szene: Ulrich Gebauer geht als Spaziergänger Am Iflock entlang und sieht auf einer Sitzbank Schauspielerin Martina Eitner-Acheampong in der Rolle als Gisela Böttcher sitzen. Es kommt zu einer kontroversen Unterhaltung, in dessen Verlauf er sich zu ihr setzt.

Die Szene wird ein, zwei Male geprobt und im Anschluss mit zwei Kameras gedreht. Der Bereich wird dazu weiträumig abgesperrt – wie immer bei Außendrehs. Auch an diesem Tag tummeln sich mehrere „Rote Rosen“-Fans an der Michaeliskirche. Denn wenn das etwa 15-köpfige Filmteam in Lüneburg dreht, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die „Rote Rosen“-Fans davon Wind bekommen und zum Drehort kommen.

Ulrich Gebauer am Set von „Rote Rosen“.

Die Aufnahmen dauern etwa eine halbe Stunde, dann wird der Schauspieler auch schon wieder mit einem Shuttlebus vom Außendreh zum TV-Studio an die Lüneburger Lilienthalstraße gefahren. Dass Ulrich Gebauer nun für die Telenovela „Rote Rsoen“ vor der Kamera steht, dürfte eine Person ganz besonders freuen: seine Ehefrau und Schauspielerin Anne Moll. Sie übernahm von 2015 bis 2016 als Dr. Katrin Burgstett für 200 Folgen die weibliche Hauptrolle („Hauptrose“) der zwölften Staffel von „Rote Rosen“. Das Paar lebt in Hamburg und hat zwei gemeinsame Kinder.

Ulrich Gebauer ist übrigens nicht der einzige prominente Gastdarsteller, der in diesen Tagen in Lüneburg für §Rote Rosen“ dreht. Schlagersänger Vincent Gross soll in einer Rolle als Influencer auftreten. Der Schweizer Musiker absolvierte einen Drehtag und wird in mehreren TV-Szenen vorkommen ‒ mit Sprechtext.

Die tägliche Serie „Rote Rosen“ läuft seit 2006 in der ARD und gehört mit mehr als 4.000 Folgen zu den langlebigsten Telenovelas im deutschen Fernsehen. Zu sehen ist sie täglich um 14.10 Uhr und in der Mediathek.

Martina Eitner-Acheampong und Ulrich Gebauer sitzen

auf einer Bank an der Straße Am Iflock. Mitarbeiter

der TV-Vrew filmen sie dabei.

Auch Jelena Mitschke (spielt Britta Berger) steht

an diesem Tag vor der Kamera. Auf dem Foto gut

sehen: bevor gedreht wird, fällt die Filmklappe…

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Der TV-Serie „Rote Rosen“ auf der Spur: Erlebnisberichte mit exklusiven Fotos vom Filmset von „Rote Rosen“

(ha). Was am 6. November 2006 in der ARD mit der gescheiterten Ehe von Petra Jansen (gespielt von Angela Roy) und ihrem Mann Thomas (Gerry Hungbauer) über die TV-Bildschirme flimmert, ist bis heute eine der erfolgreichsten TV-Serien in Deutschland. Immer wieder werden seitdem neue Beziehungsgeschichten erzählt, die sich rund um das fiktive Lüneburger Fünfsternehotel „Drei Könige“ abpielen. Aktuell bilden Darstellerin Diana Staehly als Jördis Kilic und Darsteller Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger das Protagonistenpaar. Vorgestellt werden alle vorherigen Paare, die seit der ersten Folge in der Telenovela zu sehen waren.

Das „Rosenhaus“, das Restaurant „Carlas“, die Gärtnerei Albers, die Arbeitsorte der jeweiligen Staffelhauptfiguren und natürlich die Hansestadt Lüneburg spielen eine erhebliche Rolle in dieser Telenovela und finden in diesem Buch Beachtung. In jeder Staffel werden zahlreiche Charaktere durch neue Protagonisten aller Altersklassen ersetzt, die um eine weibliche Hauptfigur angesiedelt sind. Sie alle liefern mit ihren zwischenmenschlichen Verwicklungen (beruflich wie privat) den Inhalt für weitere Folgen. In den vergangenen Jahren tauchten zahlreiche Promis wie Jürgen Drews, Rolf Zuckowski, Karl Dall, Johann Lafer oder Kim Fisher mit einer Gastrolle auf.

In diesem Buch begibt sich der Autor auf die Spuren des Filmteams, macht Beobachtungen von den Filmarbeiten. Das „Rote Rosen“-ABC mit Begriffen aus der Filmbranche, Auflistung der Haupt- und Nebendarsteller sowie wiederkehrende Drehorte runden den Inhalt ab. Auch Angriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit von der Filmcrew werden thematisiert. Begeben Sie sich zusammen mit dem Autor auf Spurensuche und finden Sie zum Teil exklusive, eindrucksstarke Fotos.

Angaben zum Buch: es enthält 300 Seiten geballte Informationen über die TV-Serie „Rote Rosen“. ISBN: ‎ 979-8-3221-6708-2. Der Preis beläuft sich auf 19,99 Euro und ist bei Amazon und unter www.FoTe-Press.de/produkte zu erwerben. Mittlerweile sind auch der zweite und dritte Teil dieses Buches erschienen. Ein weiteres Buch trägt den Namen „Hinter den Kulissen der TV-Serie Rote Rosen“ und ist gleichzusetzen mit dem vierten Teil des Buches.