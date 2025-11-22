(mr). Der Inhalt verspricht Spannung: Franziska „Fanny“ Schmitter, die beliebte und sozial engagierte Inhaberin der Wäscherei „Wisch Wasch Sylt“, wird leblos zwischen frischer Wäsche in einem Firmenwagen aufgefunden. Kriminalhauptkommissar Carl Sievers und seine Kollegen Hinnerk Feldmann und Ina Behrendsen nehmen die Ermittlungen auf.

Ein Mord auf der Nordseeinsel Sylt? Glücklicherweise sind es nur Filmarbeiten. Die TV-Produktion „Nord Nord Mord“ ist aktuell wieder auf der Insel Sylt zugange und macht Aufnahmen für einen weiteren Film der beliebten Krimireihe, die seit 2011 im ZDF ausgestrahlt wird. Der Arbeitstitel lautet diesmal „Sievers und der fliegende Wechsel“ und wird noch bis zum 26. November auf Sylt gedreht. Danach zieht das Filmteam wieder aufs Festland und macht die restlichen Aufnahmen in Hamburg und Umgebung.

Oliver Wnuk als Hinnerk Feldmann. Kurz vor dem Dreh

trägt der Schauspieler noch wärmende Ohrschützer.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam kürzlich an der Lornsenstraße am Rande von Westerland, einem Ortsteil der Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland und Hauptort der Nordseeinsel Sylt. Während die Filmcrew einen Großteil an Fahrzeugen auf einem Parkplatz an der Brandenburger Straße parkte und die Fläche als Basis nutzte, drehte das Filmteam mehrere Hundert Meter weiter entfernt in und vor einem Haus an der Lornsenstraße. Dazu hatte die Filmcrew die behördliche Erlaubnis, einen Teil der Lornsenstraße für die Dauer der Außendrehs für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zu sperren. Schnell bildeten sich an beiden Enden der Straße Menschentrauben. „Toll, endlich bin ich mal bei den Filmarbeiten dabei. Ich sehe die Serie schon seit Jahren“, sagt eine Frau aus Ingolstadt. Sie macht zusammen mit ihrem Mann in diesen Tagen Urlaub auf der Insel und ist ganz begeistert dem Filmteam etwa eine Viertelstunde zuschauen zu dürfen.

Am Filmset sind an diesem Drehtag Oliver Wnuk als Hinnerk Feldmann und Julia Brendler als Ina Behrendsen. Sie spielen in der Krimireihe Polizisten. Die gedrehte Szene: Schauspielerin Cordelia Wege verlässt ein Grundstück an der Lornsenstraße und steigt in einen Kleinwagen. Dann düst sie davon. Oliver Wnuk verlässt ebenfalls das Grundstück, zieht aber noch einen größeren Koffer und zwei Taschen hinter sich und bleibt am Straßenrand stehen. Verwundert steht der Darsteller am Straßenrand und sieht in diesem Moment seine Kollegin Julia Brendler mit ihrem Wagen anfahren. Er hebt die Hand und macht auf sich aufmerksam. Brendler fährt in eine Parklücke und stellt den Wagen ab. Sie steigt aus und es kommt zu einer Unterhaltung zwischen den beiden. Komisch: Auch sie steigt wenig später wieder in den Wagen und fährt davon. Wieder bleibt ein verwunderter Oliver Wnuk zurück. Er greift sich seinen Koffer samt Taschen und geht davon…

Da die Straße weiträumig absperrt ist, können Passanten inhaltlich vom Dialog nichts hören. Die Szene wird mehrere Male gesprobt und dann aus verschiedenen Perspektiven gedreht. Auch eine Drohne kommt nachmittags zum Einsatz. Dann zieht das Filmteam in den ersten Stock des Wohnhauses und macht offenbar Aufnahmen im Schlafzimmer.

Die Basis der TV-Produktion von „Nord Nord

Mord“ auf einem Parkplatz an der Brandenburger

Straße. Fier wurden mehrere Aufenthaltsmobile,

Fahrzeuge für Kostüm und Maske, Technikwagen

und ein Fahrzug fürs Catering abgestellt.

Während vorne das Filmteam zugange ist, bildet sich im Hintergrund am

Filmblocker eine Menschentraube. Jeder möchte möglichst einen Blick auf

die Schauspieler erhaschen…

Unter der Regie von Susanne Boeing spielen in weiteren Rollen Stephan A. Tölle, Victoria Trauttmansdorff, Anne Weber, Cordelia Wege, Bettina Stucky, Abenaa Prempeh, Mirco Kreibich, Alexander Wipprecht, Isabell Giebeler und andere. Das Drehbuch stammt von Berno Kürten. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, Hamburg.

Ein Fahrzeug der fiktiven Wäscherei „Wisch Wasch

Sylt“ steht am Straßenrand. Die Filmcrew hat

mindestens drei Fahrzeuge mit dem Logo beklebt

– der fiktive Betrieb soll schließlich echt aussehen.

Noch bis zum 4. Dezember 2025 sollen die Filmarbeiten andauern. Einen Sendetermin gibt es aktuell noch nicht. Als Drehorte stehen unter anderem Westerland, Hörnum, Tinnum, Braderup und List auf dem Drehplan.

Dieses Haus an der Lornsenstraße in Westerland

in der Gemeinde Sylt diente als Filmkulisse. An

zwei Tagen machte das Drehteam hier mehrere

Innen- und Außenaufnahmen.