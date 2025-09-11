(ha). Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Dacia den Wulksfelder Weg und bog nach links in die Tangstedter Landstraße ein. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kawasaki-Fahrer prallte im Anschluss mit seinem Motorrad am rechten Fahrbahnrand gegen einen Lichtmast und verletzte sich hierbei lebensgefährlich.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten vor Ort umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Eine Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde zur Unfallrekonstruktion auch ein Sachverständiger hinzugezogen und eine Drohne eingesetzt.

Bei dem 57-jährigen Deutschen führten die Beamtinnen und Beamten einen standardisierten Fahrtüchtigkeitstest (SFT) durch und erhielten den Verdacht, dass dieser zum Unfallzeitpunkt aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage war, sein Auto sicher zu führen. Sie beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein.

Bei dem Motorradfahrer stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass er mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis gefahren ist und die Kawasaki nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.