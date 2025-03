(ha). Gestern Morgen (6. März) nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Bergedorf einen 25-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, einen Transporter und im Anschluss aus dem Fahrzeug Gartengeräte entwendet zu haben. Der Mann wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 52-Jähriger gestern Morgen, dass sein geparkter Firmenwagen mutmaßlich gestohlen worden war und informierte daraufhin seinen Vorgesetzten. Dieser konnte den entwendeten Citroen Transporter im Max-Eichholz-Ring in Lohbrügge mittels einer Ortung lokalisieren und wenig später dort auffinden. Eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung übernahm vor Ort die Anzeigenaufnahme.

Die weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten ergaben, dass aus dem Fahrzeug zwei Laubbläser gestohlen worden waren, welche in diesem Moment vom Geschädigten in der nahegelegenen Korachstraße geortet werden konnten. Im Zuge der Überprüfung der georteten Örtlichkeit kontrollierten sie in einem geparkten Fahrzeug einen Mann und sahen im Fahrzeug die mutmaßlich gestohlenen Gartengeräte.

Den 25-jährigen Tatverdächtigen (polnischer Staatsangehöriger) nahmen sie daraufhin vorläufig fest und die Gartengeräte stellten sie sicher. Das für Kfz-Delikte zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 152) übernahm die ersten Ermittlungen und führte den Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu.