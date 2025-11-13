Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

13. November 2025

Die Köhlbrandbrücke am Hamburger Hafen. Foto: FoTe Press

(ha). Aufgrund von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Bundesautobahn (BAB) 7 wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am kommenden Wochenende (ab Freitag 22 Uhr) werden im Rahmen des Ausbaus der BAB 7 Bauarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

