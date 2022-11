(ha). Heute wird Polizeipräsident Ralf Martin Meyer den Ian-Karan-Preis für Zivilcourage an Igor Deines verleihen. Dank des beherzten Eingreifens des damals 26-Jährigen war es Anfang März gelungen, einen mittlerweile zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Räuber vorläufig festzunehmen. Eine 81-Jährige hatte am Nachmittag des 1. März 2022 Bargeld an einem Wandsbeker Bankautomaten abgehoben und war daraufhin von einem zunächst Unbekannten bedrängt worden. Nachdem der erste Versuch des Täters, der Seniorin das Geld zu entreißen, misslungen war, folgte er der 81-Jährigen unbemerkt und riss ihr die Tasche samt Bargeld vom Gepäckträger als sie an einer roten Ampel warten musste.

Mehrere Zeugen wurden durch das laute Rufen der Geschädigten auf die Situation aufmerksam und verfolgten den nunmehr flüchtigen Mann. Igor Deines griff besonders beherzt zu – er stürzte mit dem 25 Jahre alten Täter zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, obwohl er sich dabei leicht an einer Hand verletzt hatte. Der im Anschluss an die Tat durch das zuständige Raubdezernat (LKA 154) einem Haftrichter zugeführte Afghane wurde mittlerweile rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt.

Der Preis wurde vom Polizeiverein Hamburg ins Leben gerufen, ist mit 1.000 Euro dotiert und wird in der Regel einmal jährlich für herausragende Fälle der Zivilcourage vergeben. Namensgeber und Stifter ist der ehemalige Hamburger Senator für Wissenschaft und Arbeit, Ian Karan.

Bei dem Termin werden außer dem Polizeipräsidenten auch Ian Karan, der Polizeipräsident a. D. und Vorsitzende des Polizeivereins e. V. Werner Jantosch sowie die Polizeipressesprecherin Sandra Levgrün anwesend sein.

Autokennzeichen und deren Vorurteile

Ein Autokennzeichen. Symbolfoto: FoTe-Press

Szene an einer Autobahnraststätte. Ein Provinzidiot (PI) schreit einen orientierungslosen Dummen (OD) an. „Können Sie nicht leise sein?. Neben Ihnen schläft doch einer!“ Tatsächlich liegt da jemand in seinem Auto: Trottel schläft (TS). Auf einmal ein Feuerball: Auto brennt ganz (ABG). Schaulustige denken nur, der Fahrer käme aus HEI (Hilfe ein Idiot) beziehungsweise aus IZ (Idiotenzentrum). Gegenüber vom brennenden Wagen donnert jemand gegen eine Laterne. Wo kommt der Fahrer her? Natürlich aus LWL (lenkt willkürlich lädierend). Er hätte auch aus RÜG (rast überall gegen), WAF (westfälischer Amok-Fahrer) oder RAS (Rambo am Steuer) kommen können. Mittlerweile haben sich auf dem Rastparkplatz wilde Landwirte (WL), bereifte Mörder (BM), frei rasende Idioten (FRI) und nicht Fahrtüchtige (NF) versammelt. Zum Glück sind auf Deutschlands Straßen nicht nur wildgewordene Rowdys (WR) und wilde Fahrer (WF) unterwegs. Auch langsame Zeitgenossen treffen wir: Oma hat Zeit (OHZ), nur müde Schleicher (NMS), sehr Langsame (SL), Kraftfahrer übt noch (KÜN), ruhe sanft (RS) und Sonntagsfahrer (SON). Auch Tiere scheinen unterwegs zu sein: Ochse am Lenker (OAL), Wildschwein auf Futtersuche (WAF), dämlicher Esel (DE), besengte Sau (BS), wilder Affe fährt (WAF), saarländische Lenkradsau (SLS), hessisches Rindvieh (HR), Hängebauchschwein (HBS) oder beispielsweise kleines lebendes Erdferkel (KLE). Der Platz füllt sich: es stoßen ein dummer Dresdner (DD), ein Straßentrottel (ST), ein Superidiot (SI) sowie ein richtiger Dussel (RD) dazu. Wir müssten alle das Kennzeichen GG haben, denn wir befinden uns in großer Gefahr (GG) unter all den verrückten Spinnern (VRS). Ein Autofahrer blickt ständig auf den Boden. Naja: er sucht Inteligenz (SI). Nehmen Sie diese Glosse bitte nicht zu ernst. Autofahrer aus dem bayerischen Neustadt a. d. Saale sehen sie bestimmt so: Nur ein Scherz (NES).

Glosse von Matthias Röhe

