(ha). Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist seit heute Nacht um 0:30 Uhr im Winterdienst-Einsatz. Aufgrund des angekündigten Niederschlags am frühen Morgen wurden bereits präventiv die verkehrswichtigen Fahrbahnen und das ausgewählte Netz an Radwegen mit Feuchtsalz bzw. Kies gestreut. Die SRH behält die Lage weiter im Blick. Insgesamt sind 123 Einsatzkräfte und Fahrzeuge auf Hamburgs Straßen und Radwegen unterwegs. Aus Südwesten ist mit Niederschlag zu rechnen, aufgrund der niedrigen Bodentemperaturen kann es zu Glätte durch Eis oder Schneematsch kommen. Alle Verkehrsteilnehmenden werden um Vorsicht gebeten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das zirka 317 Kilometer lange Winterdienstnetz für den Radverkehr sichert die SRH grundsätzlich zweimal. Von den wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr streut sie gut 2.600 Kilometer und danach die 590 Kilometer langen Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen. Einen Winterdienst auf den Fahrbahnen in Nebenstraßen leistet die SRH im Regelfall nicht, nur nach Meldung von Polizei, Feuerwehr und Verkehrsunternehmen.

Schnee und Eis auf Gehwegen müssen in Hamburg die Eigentümer:innen der anliegenden Grundstücke entfernen: Schnee sofort nach Ende des Schneefalls, Glätte unmittelbar nach Eintritt (mindstens 1 Meter breit, bei starkem Fußgängerverkehr mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante), nach 20 Uhr bis morgens um 8.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr. Tausalze sind dabei verboten.

Infos für alle zum Winterdienst stehen auf stadtreinigung.hamburg. Unser Aufmacherfoto oben zeigt ein Archivfoto, auf dem mehrere Zentimeter Schnee auf Hamburgs Straßen liegen. Noch haben wir weiße Dächer und vereinzelt weiße Straßenabschnitte.

Wiedereröffnung der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof Hamburg aus der Vogelperspektive. Foto: FoTe Press

(ha). Nachdem im Juni dieses Jahres die Sicherheitswache am Vorplatz des Hamburger Hauptbahnhofs für Bauarbeiten geschlossen werden musste, haben Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg jetzt den gemeinsamen Betrieb wieder aufgenommen. Trotz der noch nicht vollständigen und in Teilen provisorischen Einrichtung stehen die Polizisten täglich in der Zeit von 6 Uhr bis 23 Uhr für Ratsuchende wieder zur Verfügung, wie die Polizei mitteilt.