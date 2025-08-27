(ha/mr). Autofahrer aufgepasst: Aufgrund planmäßiger Reparatur- und Wartungsarbeiten kommt es an zwei Wochenenden im August und September zur vollständigen Sperrung der Köhlbrandbrücke. Die Vollsperrungen erfolgen zu folgenden Zeiten:

Freitag, 29. August 2025 (21 Uhr) bis Montag, 1. September 2025 (5 Uhr)

Freitag, 5. September 2025 (21 Uhr) bis Montag, 8. September 2025 (5 Uhr)

Während dieser Zeit ist die Brücke für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt. Eine Umleitung wird wie folgt ausgeschildert:

Fahrtrichtung Westen (Beschilderung U30):

Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße

Fahrtrichtung Osten (Beschilderung U40):

Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm

Alle Sperrtermine für die Köhlbrandbrücke im Jahr 2025 finden Sie auf der Website der HPA unter: Brücken und Schleusen (www.hamburg-port-authority.de)