(ha/mr). Autofahrer aufgepasst: Aufgrund planmäßiger Reparatur- und Wartungsarbeiten kommt es an zwei Wochenenden im August und September zur vollständigen Sperrung der Köhlbrandbrücke. Die Vollsperrungen erfolgen zu folgenden Zeiten:
- Freitag, 29. August 2025 (21 Uhr) bis Montag, 1. September 2025 (5 Uhr)
- Freitag, 5. September 2025 (21 Uhr) bis Montag, 8. September 2025 (5 Uhr)
Während dieser Zeit ist die Brücke für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt. Eine Umleitung wird wie folgt ausgeschildert:
- Fahrtrichtung Westen (Beschilderung U30):
Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße
- Fahrtrichtung Osten (Beschilderung U40):
Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm
Alle Sperrtermine für die Köhlbrandbrücke im Jahr 2025 finden Sie auf der Website der HPA unter: Brücken und Schleusen (www.hamburg-port-authority.de)