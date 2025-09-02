(ha/np). Die Turboeinbürgerungen in Hamburg gehen weiter. Die Neubürgerinnen und Neubürger der Hansestadt sind zusammen mit ihren Angehörigen ins Rathaus eingeladen. Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, spricht anlässlich der siebten Einbürgerungsfeier in diesem Jahr ein Grußwort, wie es in einer Pressemitteilung des Hamburger Senats heißt.

Im Anschluss übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten durch das Polizeiorchester Hamburg. Für den Gesang sorgen der Polizeichor Hamburg von 1901 e. V. und die Solistin Cécile Poirot. Zum Abschluss der Feier singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Die Einbürgerungsfeier findet statt am kommenden Freitag, dem 5. September 2025, ab 16 Uhr im Großen Festsaal im Hamburger Rathaus. Die Hamburger Tradition der mehrmals jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern begann im Jahr 2006 und ruhte ausschließlich während der Corona-Pandemie.