(ha). Nachdem heute Mittag gegen 13.20 Uhr im Stadtteil Jenfeld ein 20-Jähriger mutmaßlich durch

Messerstiche lebensbedrohlich verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gerieten mutmaßlich zwei Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, infolgedessen einer der beiden offenbar durch Messerstiche lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Der 20-Jährige wurde vor Ort durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung sowie einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Er soll mittlerweile außer

Lebensgefahr sein.

Der Angreifer flüchtete nach der Tat in Richtung Barsbüttel/Schleswig-Holstein. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ führten nicht zum Antreffen einer tatverdächtigen Person. Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 22 Jahre alt

170 Zentimeter groß

schwarze Haare und „Zwei-Tage-Bart“

bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Oberteil

mit Kapuze

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die andauernden Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten gehen davon aus, dass zwischen den Männern eine Vorbeziehung bestand. Nähere Angaben zu den Hintergründen können derzeit nicht gemacht werden.

Ein Hubschrauber der Hamburger Polizei. Foto: FoTe Press

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur tatverdächtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Erst am vergangenen Freitag kam es in Hamburg zu einer schweren Gewaltat am Hamburger Hauptbahnof. Eine Frau verletzte mit einem Messer zahlreiche Passanten.