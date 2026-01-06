Wintervogelzählung in Hamburg im Schneegestöber

(ha). Am kommenden Wochenende geht es los: Vom 9. bis 11. Januar 2026 werden bundesweit wieder Vögel gezählt. Der NABU Hamburg hofft auf eine rege Beteiligung bei der „Stunde der Wintervögel“ und damit auch auf Erkenntnisse, wie es um die Vogelwelt in der Stadt steht. „Im Mittelpunkt der Zählaktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten des Siedlungsraums, wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen“, erklärt Marco Sommerfeld, Vogelexperte beim NABU Hamburg. „Je mehr Meldungen wir bekommen, umso genauer können wir uns ein Bild von der Lage machen.“

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum 14. Mal statt. Jeder, der Lust hat mitzumachen, kann eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel zählen und dem NABU melden. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können per App unter www.NABU.de/vogelwelt, unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 19. Januar gemeldet werden.

Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Wintervogelzählung nicht nötig.

Während des Aktionswochenendes bietet der NABU Hamburg wieder kostenlose Vogelführungen an:

Samstag, 10.1., 11:00 Uhr: Stunde der Wintervögel im Stadtpark Norderstedt

Birgit Wulff, Marlene Dinzen (NABU Norderstedt). Treffpunkt: Eingang Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1. Anmeldung erforderlich unter www.NABU-Hamburg.de/stundederwintervoegel.

Samstag, 10.1., 14:00 Uhr: Wintergäste und Standvögel im Wedeler Autal

Jens Sturm (NABU Wedel). Treffpunkt: Bahnhof Wedel, Ausgang zu den Bussen. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Anmeldung erforderlich unter www.NABU-Hamburg.de/stundederwintervoegel.

Sonntag, 11.1., 10:00 Uhr: Stunde der Wintervögel in Wandsbek

NABU Wandsbek / Treffpunkt: Südende Farmsener Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm. Anmeldung erforderlich unter Anmeldung erforderlich unter www.NABU-Hamburg.de/stundederwintervoegel.

Sonntag, 11.1., 10:00 Uhr: Winterliche Vogelwelt in der Niendorfer Feldmark

Annika Müller, Sebastian Draack (NABU Eimsbüttel).Treffpunkt: Parkplatz am Waldcafe Corell. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Bitte keine Hunde. Anmeldung erforderlich unter www.NABU-Hamburg.de/stundederwintervoegel.

Sonntag, 11.1., 12:00 Uhr: Wintervögel im Wohlerspark

Karen Mielke-Sommerburg (NABU-Gruppe Ornithologie). Treffpunkt: Haupteingang Süd Thadenstraße. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Bitte keine Hunde. Anmeldung erforderlich unter www.NABU-Hamburg.de/stundederwintervoegel.