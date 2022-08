(mr/ha). Schulferienzeit ist immer Pfefferkörnerzeit! Die Jungschauspieler lesen keine Schul- sondern Drehbücher. Aktuell werden in Hamburg 13 neue Folgen der beliebten Kinderserie “Die Pfefferkörner”gedreht. Seit 1999 ermitteln die jungen Detektive aus Hamburgs Speicherstadt erfolgreich gegen Kriminelle, allerdings mit laufend wechselnder Besetzung. “Die Pfefferkörner“ gehen in die mittlerweile 19. Staffel – und ein neues Team übernimmt: Jasina (gespielt von Sophia), Leonie (Charlotte), Moritz (Jan), Hakim (Mads) und Amy (Melody) stehen in diesen Tagen vor der Kamera. Schon ihr erster gemeinsamer Fall führt die Jung-Detektive auf die Spur eines verschollenen, millionenschweren Goldschatzes. Am Montag (1. August) machte die Filmcrew auf dem Großneumarkt Halt. Gedrehte Szene: mehrere Jugendliche stehen mit Sporttaschen vor einer Bude mit syrischen Spezialitäten. Dann stoßen die Pfefferkörner dazu. Was ist in den Taschen? Es kommt zu kontroversen Gesprächen. Ähnlich spektakulär gehen die Filmarbeiten (unter anderem am HSV-Stadion und dem Poseidon-Schwimmbad) weiter: Die Pfefferkörner ermitteln unter anderem gegen skrupellose Wirtschaftsbosse, die Fahrradmafia, spielsüchtige Internethacker, Marihuana-Gärtner und Produktpiraten. Auch „Großstadtrevier“-Fans kommen dabei auf ihre Kosten: Lukas Petersen alias Patrick Abozen (“Tatort”) hat in einer Folge eine Gastrolle. Damit kommt es in der neuen Staffel zu einem Crossover zwischen den Hamburger TV-Serien “Pfefferkörner” und “Großstadtrevier”.

Die neuen Pfefferkörner müssen sich offenbar

noch daran gewöhnen, vor der Kamera zu stehen.

Neugierig schauen sie in das Objektiv.



„Die Pfefferkörner“ wird produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD. Hinter der Kamera stehen Marius von Felbert und Christiane Buchmann. Ausstrahlung voraussichtlich im Frühjahr 2023.