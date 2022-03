(ha). Mindestens 82,9 Prozent der gesamten Bevölkerung und 93,6 Prozent der Erwachsenen in Hamburg haben eine oder mehr Schutzimpfungen erhalten. Das teilt der Hamburger Senat heute zu. Eine Auffrischungsimpfung erhielten zirka 69,1 Prozent der Erwachsenen, bei den über 60-Jährigen liegt dieser Anteil bei zirka 78,4 Prozent.

Im zurückliegenden 7-Tages-Zeitraum wurden 16.317 neue Corona-Fälle gemeldet. Das entspricht einer aktuellen Inzidenz von 856,8. Seit Beginn der Pandemie haben sich 374.172 Hamburger infiziert, etwa 314.700 Personen gelten als genesen.

Mehr als 1.535.900 Personen haben wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, rund 1.531.400 Personen sind mit zwei Dosen grundimmunisiert. Unter den über 60-Jährigen haben 91 Prozent eine Schutzimpfung erhalten, unter den 18- bis 59-Jährigen sind mehr als 89,4 Prozent mindestens einmal geimpft. Rund 66,7 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben mindestens eine Schutzimpfung erhalten, rund 27 Prozent der 5- bis 11-Jährigen sind mindestens einmal geimpft. 78,4 Prozent der Menschen im Alterssegment von über 60 Jahren haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt haben über 58,8 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger den Impfschutz aufgefrischt; bei den erwachsenen Hamburgerinnen und Hamburgern sind es insgesamt 69,1 Prozent. Die Durchführung einer zweiten Auffrischungsimpfung, also vierten Impfdosis, wird derzeit noch nicht statistisch erfasst. Sie ist gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission für bestimmte Gruppen, darunter über 70-Jährige, möglich.

In der 9. Kalenderwoche wurden in Hamburg über die städtischen Impfangebote insgesamt 3.808 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Auch in den Arztpraxen, über betriebsmedizinische Angebote und Apotheken sind darüber hinaus Impfungen erfolgt.

Impfangebote für Grundimmunisierung ebenso wie für die Auffrischungsimpfung bestehen in zahlreichen Arztpraxen und zusätzlich im Rahmen städtischer Angebote. Unter www.hamburg.de/corona-impfung finden Sie täglich eine Übersicht über die am jeweiligen Tag und in den kommenden Wochen bestehenden Angebote. Dort finden Sie auch die Links zu den Terminbuchungsplattformen.

Die Auslastung im stationären Bereich ist ohne auffällige Entwicklung. In 23 HamburgerKrankenhäusern werden aktuell 326 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt, darunter ist für 37 Personen eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich. 29 Prozent der aktuell in Behandlung befindlichen Corona-Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb Hamburgs (Datenstand 09.03.22). Der Anteil der nicht aus Hamburg stammenden Patienten auf den Intensivstationen beträgt 32 Prozent.

Laut RKI-Berechnung liegt die 7-Tages-Inzidenz bei Hospitalisierungen von Hamburgern aktuell bei 3,51.

In den stationären Pflegeeinrichtungen ist die Zahl der Fälle weiterhin rückläufig: Insgesamt sind 212 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, in sechs Einrichtungen gibt es mehr als zehn Fälle.

Die Anzahl der durchgeführten laborausgewerteten PCR-Tests liegt in der zurückliegenden Kalenderwoche bei rund 14.900 Testungen pro Werktag, deutlich unter den Spitzenwerten zur Zeit der maximalen Auslastung. Die Rate der positiven Testungen liegt mit 33,7 Prozent weiter auf einem sehr hohen Niveau.

In der 9. Kalenderwoche sind insgesamt 14.219 Corona-Infektionen von den Gesundheitsämtern erfasst worden. Die Altersverteilung stellt sich wie folgt dar: 868 Fälle gehen auf die 0- bis 5-Jährigen zurück, 1.958 Fälle auf die 6- bis 14-Jährigen, 739 Fälle auf die 15- bis 19-Jährigen. Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist mit 2.710 Fällen betroffen, die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen mit 2.981 Fällen. 2.097 Fälle gehen auf die 40- bis 49-Jährigen zurück, 1.469 Fälle beziehen sich auf die 50- bis 59-Jährigen. 676 Fälle dieser Woche lassen sich den 60- bis 69-Jährigen zuordnen, weitere 661 Fälle den über 70-Jährigen.

Das RKI vermeldet insgesamt 2.338 Verstorbene, die auch mit dem Corona-Virus infiziert waren.

Die verfügbaren Meldewerte zur Corona-Lage sind auf www.hamburg.de/corona-zahlen verfügbar. Werte zu den durchgeführten Impfungen werden werktäglich beim RKI im Impfquoten-Monitoring zusammengeführt (xlsx-Download).

Mit einer Online-Infoveranstaltung werden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschult, in ihrem Umfeld Antworten zu Fragen rund um die Corona-Regelungen zu bieten. Die Veranstaltung findet am 30. März 2022, 12:30 – 14 Uhr, statt.Um eine Anmeldung zu der kostenfreien Online-Informationsveranstaltung wird gebeten.