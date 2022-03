(ha). Eine Rallye für alle Old- & Youngtimer ab 25 Jahren Fahrzeugalter. Eine Mischung aus einer klassischen Roadbook-Fahrt und einem freien Teil in dem es heißt bestimmte Aufgaben in & um Hamburg zu lösen. Old- & Youngtimer jeglicher Art sind herzlich willkommen. Ob es nun der perfekte Klassiker oder einfach nur das einfache, alte „Brot & Butter“-Auto ist – die bunte Mischung macht´s. Die Oldtimer Rallye Hamburg ist als touristische Ausfahrt einzuordnen die Vormittags anhand eines vorgegebenen Roadbooks und Nachmittags im freien Fahren erfolgt und umfasst:

– festgelegte Startzeit

– Gleichmäßigkeitsprüfungen am Vormittag

– Sonderaufgaben am Vormittag

– festgelegte Abfahrtszeiten nach der Mittagspause

– Rätselaufgabenstellungen am Nachmittag

– festgelegte Zielzeit

Gerade bei den unterschiedlichen Arten der Rallyes war leider oft zu sehen das es doch ganz verschiedene Arten von Menschen sind die an den jeweiligen Rallyes teilgenommen haben und es fast keine gab bei der wirklich von Jung & Alt, Edeloldtimer und Alltags-Brot&Butter-Auto vereint waren – was leider oft an den nicht geringen Nenngeldern der Rallyes liegt.

