(mr). Seit über 120 Jahren fabriziert sie traditionelle Handwerkskunst: die Dachdeckerei Wünsche GmbH am Beutnerring in Marmsdorf. Aber nanu: Warum stand am Donnerstag, dem 3. Juli 2025, denn plötzlich anstatt Wünsche der Name Tigges an der Hausfassade des Dachdeckerbetriebs? Der Grund ist banal: für Filmarbeiten verwandelte die Network Movie Film- und Fernsehproduktion das Firmengelände in den Teutoburger Wald. Mehrere Fahrzeuge bekamen dazu Filmkennzeichen LIP (Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen). Nachdem die Filmcrew in den vergangenen Wochen unter anderem in Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lippe Aufnahmen machte, zog das Team nun in den Norden in den Bezirk Harburg. Bis zum 16. Juli entstehen hier die letzten Szenen.

Die fiktive Dachdeckerei Tigges GmbH wird in

dem neuen ZDF-Krimi zu sehen sein. Fotos:

FoTe Press

Unter dem Arbeitstitel „Blutsbande – Mord im Teutoburger Wald“ entsteht fürs ZDF eine neuer Krimi. „Ein junger Mann stürzt im Teutoburger Wald von einem Felsen in die Tiefe und stirbt. Ein Unfall scheint ausgeschlossen. Der Tote war Tourguide für die bei Touristen sehr beliebten Externsteine und kannte die Gefahren der Umgebung, zudem gibt es eine seltsame Stichwunde an seinem Körper“, teilt Sendersprecherin Susanne Priebe mit und ergänzt: „Kriminalkommissarin Paula Schäfer ( gespielt von Hanna Plaß), die erst vor kurzem in ihre Heimatstadt Detmold zurückgekehrt ist, und ihr Bruder und Kollege Leon (Jakob Benkhofer) werden von Staatsanwältin Britta Everslage (Ann-Kathrin Kramer) mit den Ermittlungen des mysteriösen Falls betraut.“

Ein Crew-Mitglied wechselt mehrere Kennzeichen gegen Filmkennzeichen

mit der Kennung LIP aus. Auch der Firmenname ist extra für die

Dreharbeiten ausgetauscht worden.

Unter der Regie von Bruno Grass spielen in weiteren Rollen Julika Jenkins, Thorben Maack, Bernhard Schir, Helene Grass, Sebastian Schwarz, Kristin Alia Hunold, Robert Schupp, Philine Schmölzer, Patrick Joswig und andere. Stefan Rogall schrieb das Drehbuch.

Gegen 10 Uhr begannen die Filmarbeiten am Donnerstag mit einigen Szenen im hinteren Teil des Firmengeländes der Dachdeckerei. Vor der Kamera standen unter anderem Hanna Plaß und Jakob Benkhofer. Während die beiden Hauptdarsteller einen Dialog führten, fuhr ein Gabelstapler durch die Toreinfahrt. Passanten wurden während des Drehs von zwei Blockern darum gebeten, den Bürgersteig schnellen Schrittes zu passieren und nicht in die Kamera zu blicken.

Die Basis, also der umfangreiche Fuhrpark bestehend aus mehreren Aufenthaltsmobilen, Masken- und Kostumfahrzeugen, Toiletten-Anhänger und Caterinwagen, standen wenige Hundert Meter vom Drehort entfernt. An der Straße Up den Wiemen baute sich die Filmcrew ihre eigene Filmstadt auf und konnte sich zurückziehen. Wann der Krimi im Fernsehen zu sehen ist, steht aktuell noch nicht fest.

An der Straße Up den Wiemen baute sich die Filmcrew ihre eigene Filmstadt auf: mehrere Aufenthaltswagen und Cateringfahrzeuge, sowie Shuttle-Busse wurden dort abgestellt.

Hanna Plaß und Jakob Benkhofer während einer Probe.

Im Hintergrund stehen Mitarbeiter von Kamera,

Licht und Ton.