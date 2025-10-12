(ha). Nachdem es am Mittwochabend im Stadtteil Hummelsbüttel zu einem Wohnungseinbruch gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für spezielle Wohnungseinbruchskriminalität (LKA 19 „Castle“) zufolge befand sich ein 28-jähriger Bewohner in dem Einfamilienhaus, als er plötzlich Geräusche fremder Personen wahrnahm und kurz darauf den Einbruch sowie das Fehlen von Schmuck und anderen Wertgegenständen bemerkte. Die unbekannten Einbrecher, bei denen es sich um mindestens zwei Personen gehandelt hatte, flüchteten über einen kleinen Wanderweg in Richtung einer Sportanlage.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten.

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

– 20 bis 25 Jahre alt

– kurze dunkle Haare

– schwarz gekleidet

– 20 bis 25 Jahre alt

– dunkle Haare

– hell gekleidet, trug ein Cap

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.