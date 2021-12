(ha). Nachdem ein 22-jähriger Polizeibeamter in St.-Georg von einem 31-jährigen Deutschen sowie ein 40-jähriger Polizeibeamter von einem 22-jährigen Deutschen in Eppendorf verletzt wurden, ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.

Am späten Nachmittag stellten Anwohner im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses in der Straße „Beim Strohhause“ eine Person fest, die sich dort unberechtigt aufhielt. Weil der Mann sich auch nach Aufforderung nicht entfernt hatte, verständigten die Anwohner die Polizei. Die Polizeibeamten entschlossen sich, den aggressiven und nicht kooperativen 31-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei führte der Mann einen Kopfstoß gegen einen 22-jährigen Polizeibeamten aus, der dadurch ein Kopfplatzwunde erlitt. Der Beamte musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der 31-Jährige wurde durch einen Amtsarzt einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Am späten Abend wurde der Polizei ein Mann mit Messer in der Loogestraße gemeldet. Mehrere dafür eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzungen suchten in der Folge den bewaffneten Mann. Ein 40-jähriger Zivilfahnder entdeckte den 22-Jährigen und wurde von diesem unmittelbar nach dem Ansprechen mit dem Messer angegriffen. Nachdem der Mann mehrere Stichbewegungen in Richtung des Beamten ausgeführt hatte, ohne ihn durch das Messer zu verletzen, wurde er von weiteren Polizeibeamten überwältigt und vorläufig festgenommen.

Der 22-Jährige wurde später mit einem Unterbringungsbeschluss einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses zugeführt. Der 40-jährige Polizeibeamte hatte sich bei der Messerabwehr Verletzungen zugezogen, die eine spätere operative Behandlung erforderlich machen.

Beide Polizisten konnten ihren Dienst jeweils nicht weiter verrichten. Die weiteren Ermittlungen führen die jeweils zuständigen Landeskriminalämter 113 für die Region Mitte I und LKA 133 für die Region Eimsbüttel.