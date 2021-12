(ha/as). Während der Weihnachtstage rechnet Hamburg Airport mit bis zu 20.000 an- und abreisenden Fluggästen pro Tag. Das sind deutlich mehr Gäste als im vergangenen Winter, als die Fluggastzahlen aufgrund des Lockdowns auf etwa 5.000 Passagiere pro Tag zurückgegangen waren – insgesamt aber bleibt das Verkehrsaufkommen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. In den vergangenen Wochen zählte der Hamburger Flughafen nur 30 bis 45 Prozent des Passagieraufkommens von 2019. Die meisten Fluggäste werden am 26. Dezember erwartet, wenn zirka 110 Ankünfte und 110 Abflüge geplant sind.

„Wir erwarten zu den Feiertagen vor allem Fluggäste, die mit ihren Familien das Weihnachtsfest begehen möchten – viele von ihnen leben weit entfernt voneinander und haben sich Monate lang nicht gesehen. Andere möchten dem norddeutschen Winter entfliehen und verbringen die Ferien in wärmeren Regionen“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. Insgesamt steuern etwa 50 Airlines etwa 90 Ziele direkt ab Hamburg Airport an: Neben innerdeutschen und europäischen Städtezielen sind darunter auch Urlaubsgebiete wie die Kanarischen Inseln und klassische Mittelmeer-Ziele, aber auch Wintersport-Regionen sind beliebt.

Sicheres Reisen mit Impfzertifikat und Maskenpflicht

Für sicheres Reisen ab Norddeutschlands größtem Flughafen sorgt ein umfangreiches Paket mit verstärkten Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen. In den Terminals und an Bord der Flugzeuge müssen medizinische Masken getragen werden. Überall dort, wo die Einhaltung der Abstandsregel nicht immer möglich ist, bietet die Maskenpflicht zusätzlichen Schutz. Damit alle sicher reisen können, ist es wichtig, dass sich die Fluggäste an die Vorschriften halten, auf sich selbst sowie andere achten.

Bereits am Vortag: Check-in und Corona-Test erledigen

Die Fluggesellschaften Lufthansa, Condor, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines bieten zwischen 18 und 20 Uhr einen Vorabend-Check-in – so wird der Reisetag selbst noch entspannter. Wer einen aktuellen Corona-Test für sein Urlaubsland benötigt, kann diesen ebenfalls am Vortag oder wenige Stunden vorher am Flughafen vornehmen lassen. Eine Übersicht der Testzentren am Hamburg Airport finden Interessierte unter Corona-Testzentren am Airport – Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Am Abflugtag: Frühzeitig am Flughafen erscheinen und Zeitpuffer einplanen

Es wird empfohlen, dass alle Passagiere etwas mehr Zeit als üblich einplanen und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Hamburg Airport eintreffen. Zudem werden die Reisenden gebeten, nur maximal eine Begleitperson mit in die Terminalbereiche zu nehmen und sich nach Möglichkeit bereits außerhalb der Terminals zu verabschieden.

Am Flughafen: Dokumente bereithalten, Handgepäck reduzieren

Um Wartezeiten möglichst kurz zu halten, sollten alle Passagiere die nötigen Reiseunterlagen (beispielsweise Ausweis, Boarding Pass, Impfpass/Impfzertifikat, Corona-Testergebnis und Einreiseformulare des Ziellandes) stets griffbereit haben. Für den kontaktlosen Check-in stehen bei vielen Fluggesellschaften der mobile Check-in sowie die Check-in- und Gepäck-Automaten in Terminal 1 und 2 zur Verfügung. Auch an der Sicherheitskontrolle können durch gute Vorbereitung Wartezeiten reduziert werden: Passagiere sollten maximal ein Handgepäckstück mitnehmen und größere Elektrogeräte sowie 1-Literbeutel mit Flüssigkeit stets griffbereit haben.

Internetseite bietet Checkliste und wichtige Hinweise

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum entspannten Start in den Urlaub auf seiner Internetseite: Reisetipps & Infos – für einen entspannten Start in den Urlaub – Hamburg Airport (hamburg-airport.de). Dort finden Interessierte auch eine praktische Checkliste. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen und von Vorteilen profitieren. Mehr Informationen: Parken am Hamburg Airport – Hamburg Airport (hamburg-airport.de).