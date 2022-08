(ha). Am gestrigen 14. August ist es am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden ist. Der Verkehrsunfalldienst (VUD, VD 2) hat die Ermittlungen übernommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Senior mit seinem Suzuki Jimny die BAB 7 in Richtung Norden befahren. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers verlor der 80-Jährige die Kontrolle über den Pkw und schlingerte über die gesamte Fahrbahn. Als sich das Fahrzeug daraufhin überschlug, schleuderte der offenbar nicht angeschnallte, alleinige Fahrzeuginsasse durch das geöffnete Verdeck aus dem Auto und wurde von seinem Pkw überrollt.

Trotz sofort durch Ersthelfer eingeleitete sowie alarmierte Rettungskräfte weitergeführte Reanimationsmaßnahmen erlag der Senior noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein Sachverständiger sowie Beamte des LKA 38 mit einem 3D-Scanner unterstützten den VUD bei den Arbeiten vor Ort. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Norden bis etwa 22:50 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.