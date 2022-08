(ha/np). Die Feuer- und Rettungswache Harburg lädt am kommenden Sonnabend, dem 20. August 2022 alle Interessierten in den Großmoorbogen 8 in 21079 Hamburg zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit 11 bis 18 Uhr wird es historische und moderne Technik zu bestaunen geben und der Kampfmittelräumdienst wird eine Bombenentschärfung simulieren. Für die kleinen Besucher wird es Wasserspiele und weitere, interessante Aktivitäten geben. Wer sich jetzt für eine Mitarbeit in der

Feuerwehr Hamburg interessiert, hat die Möglichkeit sich über die verschiedenen Ausbildungswege zu informieren und auch gleich Teile des körperlichen Eignungstests unter Anleitung zu trainieren. Wer es noch sportlicher mag, kann an der „Harburger Feuerwehrfitness Challenge“ teilnehmen. Hierfür ist das

Mitbringen von Sportbekleidung erforderlich. Die Harburger Einsatzkräfte stellen ihre Arbeit in Rahmen von Vorführungen wie z.B. Patientengerechte Rettung aus einem PKW, einer Fettexplosion und bei einer Menschenrettung über die Drehleiter vor.

Anlässlich des Tags der offenen Tür wurde ein kostenloser Busshuttle zum Veranstaltungsgelände eingerichtet. Die Abfahrtsorte sind Harburg Bahnhof und Helmsmuseum. Die Kolleginnen und Kollegen der Feuer- und Rettungswache Harburg freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.