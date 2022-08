(mr). Ein solcher TV-Dreh kommt in Hamburg nicht alle Tage vor: Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald sitzt als Polizistin Franziska Jung am Steuer eines grünen Kombi. Das Auto ist in der Serie (läuft donnerstags im ZDF) ihr Privatwagen, trägt das Kennzeichen HH JF 771. Als Beifahrer begleitet sie bei ihrer Fahrt durch Hamburgs Innenstadt Schauspieler Raul Richter als Kollege Nick Brandt. Sie sitzen in Privatklamotten im Fahrzeug, unterhalten sich. Dann passiert auch schon ein Unglück! An der Strasseneinmündung Katharinenstrasse / Cremon kommt es zu einem Unfall mit einer Radfahrerin. Es handelt sich um eine Auslieferungsfahrerin, die im rasantem Tempo mit ihrem gelben Rad auf der Pflastersteinstraße unterwegs ist. Laut Drehbuch kann Franziska Jung nicht rechtzeitig bremsen – die Radfahrerin fliegt im hohen Bogen über die Motorhaube. Schwer verletzt und im Gesicht blutend bleibt sie am Boden liegen. Überall liegen Lebensmittel verstreut. Sofort steigt Nick Brandt aus, kümmert sich um die verletzte Frau. Franziska Jung steht sichtlich unter Schock, steigt aus und greift sich verzweifelt in die Haare. mehrfach hält sie ihre Hand vors Gesicht – kann das Geschehende offenbar nicht wahr haben.

Sofort wird das Elbkrankenhaus (EKH) informiert. Ein RTW und Notartztwagen rücken aus und fahren zur Unfallstelle. Mehrere Rettungssanitäter und Notarzt Dr. Hase (gespielt von Fabian Harloff) versorgen die junge Frau und bringen sie ins EKH.

Rhea Harder-Vennewald rauft sich die Haare. Sie muss

den Unfall erst verkraften. Fabian Harloff

(im RTW links) verarztet die Radfahrerin. Foto: FoTe Press

Bereits frühmorgens hat das Filmteam angefangen, diese Szene zu filmen. Dazu fuhr der Kombi mehrere Runden durch die Mattentwiete, Katharinenfleet, Reimerstwiete und Katharinenstraße entlang. Dazu setzte sich Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald ans Steuer, während auf der Beifahrerseite ein Kameramann Platz nahm. Der TV-Zuschauer bekommt dann die Perspektive von Raul Richter zu sehen.

Bei dem Chrash (Unfallszene) selbst wurde Rhea Harder-Vennewald übrigens durch ein Double ersetzt. Derzeit entstehen in Hamburg und Umgebung 25 neue Folgen der 17. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Marc Barthel, Aysha Joy Samuel, Hannes Hellmann, Harald Maack, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel, Manuela Wisbeck und anderen. Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH. Zu sehen gibt’s die neuen Folgen ab 15. September.

