(ha/ds). Ein großes Modehandelsunternehmen hat heute 100.000 Euro an den Verein ,,Children for Tomorrow“ gespendet. Die gemeinnutzige Stiftung aus Hamburg bietet Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Krieg, Flucht und organisierter Gewalt geworden sind, psychotherapeutische Hilfe an. „Gemeinsam mit Children for Tomorrow unterstützen wir junge Mensehen, die unglaublich traumatische Situationen erlebt haben und dank Therapien neue Chancen erhalten“, sagte Jörg Römer, Store Manager beim Modehandelsunternehmen „C&A“, während der Übergabe des Spendenschecks in der Hamburg Altona Filiale.

Die gemeinnützige Stiftung wurde 1998 von Ex-Tennis-Star Stefanie Graf gegründet. Ziel war es, jungen Geflüchteten in ihrer psychischen Entwicklung zu helfen, ihre Integration zu fördern und so einen wichtigen Beitrag zur Friedensarbeit zu leisten. Die gemeinnutzige Stiftung bietet den Kindern vor allem psychotherapeutische Behandlungen und psychosoziale Angebote an.

Stefanie Graf bei der Scheck-Übergabe. Foto: FoTe Press

In Hamburg ist die Stiftung derzeit mit zwei groBen Projekten aktiv: In der Flüchtlingsambulanz am Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf werden im Jahr bis zu 500 Kinder und Jugendliche ambulant versorgt. Das Projekt ,,HonigHelden!“ bietet Kindern psychotherapeutische Hilfe direkt vor Ort in den Grundschulen an, die ohne aufsuchende Therapien durch das Versorgungsnetz fallen wurden. Das Projekt ist bisher einzigartig in Deutschland, da Psychotherapien in Schulen im Gesundheitssystem nicht vorge­ sehen sind. Als Anerkennung fur die herausragende Arbeit erhielt Children for Tomorrow für das Projekt

,,HonigHeiden!“ den Hamburger Stiftungspreis 2021. ,,Es ist beeindruckend zu sehen, wie Children for Tomorrow den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in über 20 Jahren geholfen hat und bis heute neue Impulse setzt“, sagte Jasmin Beaugrand, Employee Engagement Manager. Stefanie Graf freute sich sichtlich über die 100.000 Euro-Spende.