(ha). Nach 31 erlebnisreichen Tagen endete der Frühlingsdom am gestrigen Ostermontag um 23 Uhr – mit einer beeindruckenden Bilanz: Etwa 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher strömten auf das

Heiligengeistfeld, um Nervenkitzel, Genuss und besondere Momente zu erleben. Mit dabei waren

250 Schaustellerbetriebe, darunter echte Highlights wie die Hamburg-Premiere des Freifallturms

„Hangover“ und das große Comeback der Kult-Achterbahn „Alpina Bahn“.

Auch abseits der Fahrgeschäfte gab es viel zu entdecken: Die feierliche Eröffnung, die große Geburtstagsparade für Maskottchen Bummel und die beliebten Osteraktionen sorgten für zusätzliche Highlights und viele freudige Gesichter. „Strahlender Sonnenschein, gute Laune und ein DOM, wie man ihn sich wünscht – besser hätte der Start in die Saison 2025 kaum laufen können! Ich freue mich, dass so viele Hamburgerinnen und Hamburger das Heiligengeistfeld genutzt haben, um ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen. Unser Dank gilt allen Schaustellerinnen und Schaustellern, dem Organisationsteam, den Sicherheitskräften und natürlich den vielen Gästen, die den Frühlingsdom zu einem fröhlichen Fest gemacht haben“, sagt Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation. Die Schaustellerverbände zeigten sich sehr zufrieden mit der Besucherzahl des Frühlingsdom. Neben

der besonderen DOM-Atmosphäre und den vielfältigen kulinarischen Angeboten sind es vor allem

die Fahrgeschäfte, die die Besucherinnen und Besucher begeistern. „Die Premiere des Freifallturms

und die Alpina Bahn waren sicher zwei Highlights, aber auch insgesamt war die Auswahl an

Fahrgeschäften und Attraktionen erstklassig“, fasst Robert Kirchhecker, Präsident des

Schaustellerverbands Hamburg von 1884 e. V. zusammen.

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

Sommerdom: 25. Juli bis 24. August 2025

Winterdom: 7. November bis 7. Dezember 202