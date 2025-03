(mr). Sie ist weit über die Grenzen Hamburgs bekannt: Olivia Jones, die schillernde Kultfigur und wohl Deutschlands bekannteste Dragqueen! Hinter der Kunstfigur verbirgt sich Oliver Knöbel (55), der Olivia zum Leben erweckt hat. Nun bekommt Olivia Jones einen eigenen Eventfilm, wie das ZDF mitteilt. Die Dreharbeiten dafür laufen – streng geheim und gut abgeschirmt – aktuell in Hamburg.

Am Filmset auf der Großen Freiheit: Schauspieler

Johannes Hegemann steht als Dragqueen Olivia

Jones auf dem Kopfsteinpflaster. Im Hintergrund

die Filmcrew. Fotos: FoTe Press

An zwei Tagen machte die Filmcrew in dieser Woche Innenaufnahmen im Pulverfass an der Reeperbahn. Am heutigen Mittwochmorgen wurde auf der Großen Freiheit vor dem Grünspann eine Außenaufnahme gefilmt. Dazu sperrte die Filmcrew den Bereich weiträumig ab, damit Schauspieler Johannes Hegemann (29) in die Rolle der Olivia Jones schlüpfen kann. Ein Mitarbeiter sprüht mehrfach Kunstnebel auf die Straße, damit der Fernsehzuschauer den frühen Morgentau erahnen kann, der zu dieser frühen Stunde herrscht. Täuschend echt steht Johannes Hegemann als Olivia Jones mitten auf der Straße und telefoniert, während er auf die TV-Kamera zugeht. “Wir erzählen die Entwicklungsgeschichte von Oliver Knöbel zu Deutschlands bekanntester Drag-Queen Olivia Jones – grell, humorvoll, politisch engagiert. Aufgezeigt wird dabei auch die Veränderung der deutschen Gesellschaft hin zu mehr Offenheit, Diversität und Toleranz”, teilt Sprecherin des ZDF, Susanne Priebe, mit.

Ein Kameramann filmt den

kostümierten Schauspieler.

Das Drehbuch liest sich wie folgt: Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden. In seiner Heimatstadt Springe wird er dafür drangsaliert und körperlich angegangen. Auch von seiner Mutter Evelin (gespielt von Annette Frier) erfährt er zunächst keine Unterstützung, für sie sind Männer in Frauenkleidern Abschaum. Olivers Weg führt aus der Provinz in die Großstadt, auf den Kiez in St. Pauli, wo er sich eine Karriere als Travestiekünstlerin erhofft. Doch auch dort ist das Leben zunächst von Entbehrungen gezeichnet. Nur durch sein großes Herz, seinen nicht zu bezwingenden Humor und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, gelingt Oliver am Ende der Weg hin zu Olivia Jones, der erfolgreichen Travestie-Kunstfigur, Entertainerin und Gastronomin.

In weiteren Rollen spielen Angelina Häntsch, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Martin Brambach, Matthias Bundschuh, Stephan Kampwirth, Maximilian Mundt, Sebastian Jakob Doppelbauer, Dennis Svensson, Victor Schefé, Arian Wegener und andere. Till Endemann inszeniert das Drehbuch von David Ungureit, das auf der Biografie „Ungeschminkt“ von Olivia Jones basiert. Es produziert Florida Film, Maren Knieling, Berlin. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest. Gedreht werden soll bis Mitte April. Weitere Drehorte sind mehrere Wohnungen auf St. Pauli und Hohenfelde an der Ostsee (Schleswig-Holstein).

Die Filmklappe trägt die Beschriftung „Olivia Jones“ und die Namen des Regisseurs (Till Endemann) und Kameramanns (Björn Haneld).

Ein Crew-Mitglied der Filmproduktion sorgt dafür,

dass mithilfe einer Nebelmaschine die Straße

leicht veraucht ist.

„Und Bitte!“ Auf Kommando läuft der Schauspieler über die Große Freiheit und telefoniert.

Nicht in einem Maskenmobil,

sondern mitten auf der Großen

Freiheit, verwandelt sich Schauspieler

Johannes Hegemann zu Olivia Jones.

Das Filmteam steht mit einem umfangreichen Fuhrpark an der Holstenstraße. Dort parken zahlreiche Aufenthaltsmobile der Schauspielerinnen und Schauspieler, sowie Cateringswagen und Maskenmobile. An den Aufenthaltsmobilen sind die Rollennamen der Protagonisten angebracht. Lilo Wanders (der Nachname Wanders wurde überklebt), Oliver Knöbel (aka Olivia Jones) und beispielsweise Marlene Stelling. Mehrere Technikwagen stehen direkt am Drehort (Straße vor dem Pulverfass beziehungsweise an der Paul-Roosen-Straße).