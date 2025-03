(ha). Am Hauptbahnhof, dem größten Mobilitätsknotenpunkt der Stadt, wird am 17. März die erste Radstation am Steintorplatz mit 120 Stellplätzen eröffnet. Im Mai folgt die Radstation am Glockengießerwall mit 200 Stellplätzen. Die beiden Radstationen ergänzen die mehr als 500 bereits umgesetzten frei zugänglichen Abstellplätze und sind ein wichtiger Baustein eines langfristigen Angebots gesicherter Radabstellplätze am Hauptbahnhof.

Bis 2030 sollen 80 Prozent aller Wege in Hamburg im Umweltverbund zurückgelegt werden – also auf dem Rad, zu Fuß oder in Bus und Bahn. Vor diesem Hintergrund entstehen an den Verknüpfungspunkten mit Bahn und Fähre attraktive und zukunftsfähige Angebote zum Radparken. Mit der Eröffnung der Radstation am Glockengießerwall wird das gesetzte Ziel für 2025 mit 28.000 Stellplätzen bereits im Mai erreicht werden. Im laufenden Jahr entstehen weitere Stellplätze an den Haltestellen Klosterstern, Hallerstraße, Billwerder Moorfleet, Ottensen, Bahrenfeld und Legienstraße.

Am Steintorplatz können auf den Kurzzeitplätzen Räder für ein bis drei Tage, auf den Langzeitplätzen für einen Monat sowie sechs oder zwölf Monate eingebucht werden. Die Buchung der Stellplätze erfolgt online ab 17.3. über die Webseite https://www.radkultur.hamburg/radstationen Die Dachmarke Radkultur Hamburg bündelt die Radfahrangebote und Services, schafft Brücken zu anderen Mobilitätsformen und erleichtert so den Weg durch die Stadt.

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Wir fördern nachhaltige und umweltschonende Mobilität sowie zusammenhängende Mobilitätsketten, die über die gesamte Stadt verteilt einen einfachen Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen. Der Hauptbahnhof als größter Mobilitätsknotenpunkt ist dabei ein besonders wichtiger Standort, um den Menschen ein modernes vielfältiges Mobilitätsangebot zu bieten und den Umweltverbund weiter zu stärken. Bereits im kommenden Mai werden neben der jetzt eröffneten Radstation am Steintorplatz weitere 200 Stellplätze am Glockengießerwall eröffnet.“

Lars Au, Geschäftsführung bei der P+R Betriebsgesellschaft: „Die Radstation Hauptbahnhof ist ein großer Meilenstein für den Ausbau des Stellplatzangebots der Stadt und schließt eine wichtige Lücke: ab jetzt stehen auch am Hauptbahnhof die Räder sicher. Mit der flexiblen Buchungsoption, Platz für Lastenräder und Schließfächer mit Lademöglichkeit am Glockengießerwall reagiert die Stadt auf den Bedarf der Radfahrenden und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende.“