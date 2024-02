(ha). Für Auto- und Lkw-Fahrer kommt was Dickes auf sie zu: beginnend Freitagabend wird die Bundesautobahn 7 wiederholt zwischen den AS Heimfeld und Volkspark für 55 Stunden vollgesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Arbeiten zur Erstellung des Autobahnkreuzes (AK) Hamburg-Hafen, die eine Anbindung der BAB 26 an die BAB 7 und eine Erweiterung auf acht Fahrspuren im Bereich Heimfeld vorsehen, gehen weiter voran. Dafür wird an diesem Wochenende eine Verbindungsbrücke (sogenannter Überflieger) zwischen den Autobahnen hergestellt. Außerdem wird eine neue über beide Richtungsfahrbahnen überspannende Verkehrszeichenbrücke eingehoben.

Die um 22 Uhr beginnende Sperrung der Autobahn wird bereits mit Sperrungen der Rampen an den AS Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld ab jeweils 21 Uhr eingeleitet. Ausgenommen davon ist die AS Walterhof in Richtung Norden, die erst um 21:45 Uhr geschlossen wird.

Die Polizei empfiehlt daher eine weiteräumige Umfahrung des betroffenen Bereiches. Hinweise sind unter anderem an den LED-Beschilderungen ausgewiesen. Weitere Informationen sind hier zu entnehmen.

Zuletzt war die Autobahn A7 Mitte November vergangenen Jahres ebenfalls für 55 Stunden gesperrt worden. Damals ging es um den Bau des Lärmschutztunnels Altona.