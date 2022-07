(ha/ds). Zwei 55-Stunden-Richtungsfahrbahnsperrungen für den Einbau der Fertigteilträger zur Herstellung der ersten neuen Tunnelzellen stehen auf der Bundesautobahn 7 bevor. Am kommednen Freitag, den 22.7. ab 22 Uhr bis Montag, den 25.7., 5 Uhr gibt es eine komplette Sperrung der Richtungsfahrbahn Süd zwischen AS HH-Volkspark (27) und AS HH-Waltershof (30).

Am darauffolgenden Freitag, den 29.7., 22 Uhr bis Montag, den 1.8., 5 Uhr gibt es eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Nord ab zwischen AS HH-Heimfeld (32) und AS HH- Stellingen (26).

Nach dem erfolgreichen halbseitigen Brückenabbruch der Überführungsbauwerke Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee im März 2021 wird das Projekt Altona an den letzten beiden Juliwochenenden mit der Herstellung der ersten Tunnelzellen beginnen. Zunächst erfolgen die Arbeiten im Bereich der Überführungsbauwerke Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee. Als Vorbereitung wurden in den vergangenen Wochen unter anderem die Traggerüste montiert und eine Verkehrszeichenbrücke zurückgebaut.

Damit wird die DEGES, die im Auftrag der Autobahn GmbH die Planung und Bauausführung übernimmt, mit dem Auflegen der fast 100 Fertigteilträger einen weiteren großen Meilenstein im Projekt Tunnel Altona umsetzen.

Um die tonnenschweren Träger aufzulegen, sind zwei längere Wochenend-sperrungen erforderlich. Mit folgenden verkehrlichen Einschränkungen ist während der beiden Wochenend Richtungsfahrbahnsperrungen auf der A 7 zu rechnen:

55-Stunden-Richtungsfahrbahnsperrung Süd / Hannover:

· Freitag, den 22.7., 22:00 Uhr bis Montag, den 25.7., 5:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen HH-Volkspark (27) und HH-Waltershof (30)

· Sperrungen der Auffahrtsrampe Richtung Süd an der AS HH-Stellingen (26), diese Maßnahme erfolgt zur Verkehrsflussoptimierung und Entlastung der AS HH-Volkspark (27) und Schnackenburgallee

Reisenden aus Norden kommend mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A 7 weiträumig zu umfahren.

Folgende Umleitungen können Sie nutzen:

Nutzerinnen und Nutzer können Hamburg großräumig über die B 205, A 21 und A 1 umfahren.

Nutzerinnen und Nutzer folgen in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle HH-Volkspark (27) bzw. der AS HH-Stellingen (26) den Schildern „Elbbrücken“ über die A 1 oder die B 75 und B 73 zurück zur A 7

Aus Norden kommenden Nutzer:innen mit dem Fahrziel Innenstadt steht zusätzlich die Möglichkeit offen, ab AS HH-Schnelsen-Nord (23 über die Flughafenumgehung B 432 und B 433 und die Alsterkrugchaussee zu fahren oder ab der AS HH-Schnelsen (24) über die Kollaustraße in die Innenstadt zu gelangen.

Den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltungen im und am Volksparkstadion wird empfohlen die Angebote des ÖPNV als auch der umliegenden P+R-Anlagen zu nutzen!

Sollte sich die Anreise mit dem PKW nicht vermeiden lassen, bitten wir darum, insbesondere für die Anreise mehr Fahrzeit einzuplanen!

55-Stunden-Richtungsfahrbahnsperrung Nord / Flensburg:

· Freitag, den 29.7., 22 Uhr bis Montag, den 1.8., 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld (32) und HH-Stellingen (26)

· Vollsperrung der AS HH-Volkspark (27)

· Schnackenburgallee erhält eine provisorische Ampelschaltung mit einer Rotphase von drei Minuten, um die Baustellenverkehre sicher zu lenken

· Die Schnackenburgallee sollte weiträumig umfahren werden

Aus Süden kommenden Reisenden mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A 7 ebenso weiträumig zu umfahren.

Folgende Umleitungen können Sie nutzen:

Nutzer:innen werden gebeten, Hamburg großräumig über die A 1, A 21 und B 205 zu umfahren.

In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab der AS HH-Heimfeld (32) über die Bedarfsumleitung U 7 über die B 73, B 75 Elbbrücken über die B 4 zur AS HH-Stellingen (26) zurück auf die A7 geleitet.

Hafenverkehre aus Hannover können ab der AS HH-Heimfeld (32) der Bedarfsumleitung U 21 Richtung Hafen folgen.

Aufgrund der Maßnahmen auf der Schnackenburgallee beziehungsweise an der AS HH-Volkspark sollte dieser Bereich weiträumig umfahren werden!

Entsprechende innerstädtische Umleitungen sind für beide Fahrtrichtungen verfügbar.

Die U3 verweist im Innenstadtbereich weiträumig die Verkehre zur Auffahrt A 7 Richtung Norden auf die AS HH-Stellingen (26).

Die Bedarfsumleitung U48 leitet die Verkehre Richtung Süden von der Schnackenburgallee über den Bornkampsweg, Bahrenfelder Chaussee und Von-Sauer-Straße zur Auffahrt Richtung Süden an der AS HH-Bahrenfeld (28).

Den Projektbeteiligten sind die verkehrlichen Einschränkungen durchaus bewusst und im Abwägungsprozess wurden unterschiedlichste Szenarien geprüft.

Grundsätzlich wird immer angestrebt, Bauarbeiten und die damit verbundene Verkehrsbeschränkungen auf hoch belasteten Bundesautobahnen in der Sommerreisezeit zu vermeiden. Gleichwohl ist es insbesondere bei dringlichen, bei komplexen oder bei mehrjährigen Bauprojekten nicht immer möglich, Verkehrsbeschränkungen in verkehrsarme Zeiten zu verlegen.

Im Rahmen der koordinierten Baustellenplanung wurden die prognostizierten Urlaubsreiseverkehre, anstehende Großveranstaltungen sowie laufende Straßenbaumaßnahmen im nachgeordneten Netz betrachtet und die not-wendigen Tunnelbauarbeiten sowie die erforderlichen Verkehrsbeschränkungen mit den zuständigen Fachbehörden der Freien und Hansestadt Hamburg abgestimmt.