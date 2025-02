(ha). Ab dem kommenden Montag, den 17. Februar, Betriebsbeginn, halten die Züge wieder an der U1-Haltestelle Sengelmannstraße. Die umfangreichen Arbeiten an der Station sowie im Gleisbereich sind dann abgeschlossen. Damit erreicht der Ausbau der Station zur künftigen U1/U5-Doppelhaltestelle einen wichtigen Meilenstein. Nachdem der neue Bahnsteig (nördlich gelegen) sowie die entsprechenden Gleise hergestellt wurden, laufen die Bauarbeiten jetzt auch am zweiten Bahnsteig (südlich gelegen) auf Hochtouren.

Bis zur Fertigstellung beider Bahnsteige werden zunächst die beiden U1-Gleise bis Ende 2026 über den nördlichen Bahnsteig geführt. Im Endzustand wird die U1 über die beiden außen gelegenen Gleise der Haltestelle verlaufen, während die U5 auf den mittig gelegenen Gleisen fahren wird. Das ermöglicht einen bahnsteiggleichen Umstieg zwischen den beiden Linien.

Die Haltestelle Sengelmannstraße wird ab 2029 die erste von insgesamt sieben Verknüpfungen zwischen der U5 und dem Hamburger Schnellbahnnetz sein. Den Fahrgästen werden dadurch zahlreiche neue Verbindungen in der ganzen Stadt ermöglicht.