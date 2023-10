(mr). TV-Moderatorin Andrea Kiewel präsentierte heute Mittag ihren letzten „ZDF-Fernsehgarten“ im Jahr 2023 – von den Landungsbrücken in Hamburg! In Wahrheit stammt die Sendung allerdings aus der Konserve, die TV-Show wurde am Freitag, dem 29. September 2023, vorproduziert und heute ausgestrahlt. Denn tatsächlich befindet sich Andrea Kiewel in Tel Aviv (Israel) in einem Schutzbunker in einem Gebäudekomplex, in dem auch ihre Wohnung liegt. Die Moderatorin lebt seit mehreren Jahren in Tel Aviv, wo auch ihr Partner zu Hause ist. Kiewel hat in der „Jüdischen Allgemeinen“ einen Live-Ticker vom Morgen des Angriffs veröffentlicht.

Andrea Kiewel gut gelaunt bei der

Aufzeichnung vom „Fernsehgarten On Tour“

an den Landungsbrücken in Hamburg. Foto: FoTe Press

Zum zweiten Mal war er in Hamburg zu Gast: Der ZDF-Fernsehgarten. Normalerweise sendet die Live-Show vom Lerchenberg in Mainz, wo das ZDF seinen Hauptsitz hat. Zum Saison-Ende geht der beliebete Fernsehgarten allerdings regelmäßig „On Tour“ und machte dieses Jahr erstmalig in der Hafenstadt Hamburg Halt. Am vergangenen Sonntag (1. Oktober) gab es eine Live-Show. Heute also eine Aufzeichnung. Dabei kam gleich zu Beginn das Feuerlöschboot „Branddirektor Westphal“ zum Einsatz, auf dem mehrere Szenen gedreht wurden. Zusammen mit mehreren Feuerwehrmännern – und einer Frau – machte Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel an den Landungsbrücken fest, wo das ZDF eine große Bühne aufgebaut hatte. Dort begrüßte die TV-Moderatorin ihr Hamburger Publikum. Wie beliebt die Show ist, lässt sich schon daran erkkennen, dass die „Fernsehgarten“-Tickets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Dennoch konnten bei der Aufzeichnung zahlreiche Touristen und Hamburger an der „Südkurve“, wie Andrea Kiewel die Promenade an den Landungsbrücken direkt vor dem Beachclub am Dock 3 nannte, stehen und bei der Aufzeichnung und den vorherigen Proben dabei sein.

Auf der Bühne standen unter anderem Sonia Lebing, Sarah Zucker und Santiano.