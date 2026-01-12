Auf Onlineplattform: Ein paar Schuhe für schlappe 17.589,00 Euro

(mr). Hamburgerinnen und Hamburger, die aktuell knapp 18.000 Euro übrig haben und nicht wissen, ob sie dafür eine Küche, eine komplette Schlafzimmergarnitur oder einen Neuwagen anschaffen sollen, können sich auch etwas ganz anderes kaufen: ein Paar Schuhe. Ja, Sie haben richtig gelesen: ein Paar Schuhe. Auf der Verkaufsplattform des Hamburger Unternehmens Otto (otto.de) verkaufen verschiedene Verkäufer ihre Produkte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Das Unternehmen Tennistown GmbH mit Sitz in Dresden (Sachsen) bietet aktuell legere Wanderschuhe an. In der Beschreibung heißt es: Trekker Lite III Wide GTX (wasserdicht, weit) dunkelbraun/anthrazit Wanderschuh. Die Variante des Trekker Lite III – in seiner Form inspiriert vom Tengu Lite – verfügt über eine verbreiterte Sohle und gehört zu den vielseitigsten Stiefeln der Kategorie „Trekking“, der Schuh ist robust und leicht und bietet ein hohes Maß an Komfort und Atmungsaktivität, wodurch er sich ideal für Tageswanderungen eignet.

Wer nun aber das Paar Schuhe kaufen möchte, stolpert schnell auf den Preis: Schlappe 17.589,00 Euro möchte das Unternhemen für diese Schuhe haben. Sind die Schnürsenkel etwa aus Gold? Ist die Sohle aus Kupfer? Oder warum kostet das Paar Schuhe so viel?

Der Preis von 17.589,00 € für Schuhe auf der Plattform Otto.de ist ein offensichtlicher Tippfehler oder eine fehlerhafte Anzeige; es handelt sich wahrscheinlich um ein spezielles Produkt, das fälschlicherweise so extrem hochpreisig dargestellt wurde, wie bei einem Wanderschuh von AKU, der um die 190 € kostet, aber mit diesem hohen Preis angezeigt wurde. Normalerweise finden sich bei Otto Schuhe im dreistelligen Euro-Bereich, nicht fünftellig, und es gibt viele verschiedene Schuharten und Marken.